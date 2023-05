Kılıçdaroğlu'ndan 'Karar ver' başlıklı yeni video: Sonuna kadar mücadele mesajı verildi!

'İTHAL OY UĞRUNA'







CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun 'Karar ver' başlıklı videosunda mücadeleye devam mesajı verildi. Kılıçdaroğlu, videosunun içeriğinde bu vatanı sokakta bulmadıklarını vurgulayarak Bugün 10 milyon kaçak sığınmacıyı ülkemize getiren zihniyete vatanımızı terk etmeyeceğiz” dedi.Sınır güvenliğine dikkat çekilen videoda Kılıçdaroğlu, “Sınırlar onurludur dedik. Vatanımızı, onurumuzu koruyamayan, her gün damarlarımızda dolaşan bu sıra dışı insan dalgasını gören ve yarın ise 10 milyondan 30 milyona kadar insanın bekasını tehdit edecek olanlara bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.Türkiye'de kurulan ittifaklarla kadınlara ulaşmanın tehlikeli yönüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kadını metalaştırıp sahiplenirim diyenlere, iplerle kadın öldürenlere, kadınları metalaştıranlara vatanımızı teslim etmeyeceğiz. Torunlarımıza çocuklarımıza göz dikenlere bu vatanı bırakmayacağız." diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Düne kadar BOP Eşbaşkanı olan, şimdi Rusya'nın kontrolündeki evinin kapısında duran sahte bir dünya lideri için vatanımızı terk etmeyeceğiz. Depremde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Emri verenler enkaz altında beklerken biz kan satma, çadır satma zihniyetine vatanımızı terk etmeyeceğiz.“Kürt olsun PKK olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını FETÖ'cü zanneden zihniyete, işine yarasa da yaramasa da vatanımızı terk etmeyeceğiz. ABD ve FETÖ ile iş birliği yapıp milli ordumuza kumpas kuranlara, balyozda ve ergenekonda vatanını seven komutanları hapsedenlere, ordunun en mahrem yerlerini uzay salonunu korkaklara açanlara vatanımızı bırakmayacağız"Vatanını seven insanlar sandık başına gitsin. Bu vatanı seven, bedelini ödeyen gerçek insanlar her türlü yalanla, yanlış anlamayla, muhalefetle size oy vermek istiyor. Siz gençler ölü toprağını çöpe atın. . Sonuna kadar savaşacağız. Kesinlikle kazanacağız. Elbette"