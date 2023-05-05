Kılıçdaroğlu'ndan memurlara zam vaadi: Memur maaşları asgari ücretin 2,5 katı oluyor!







"ASGARİ ÜCRETİN 2,5 KATI OLACAK"







"POLİS, ÖĞRETMEN VE GÜVENLİK PERSONELLERİ.."

Cumhurbaşkanlığı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videolarla seçmenine seslendi. Bu kez memur seçmenine seslenen Kılıçdaroğlu, videosunda memurlara zamlı maaş sözü verdiğini açıkladı.Kemal Kılıçdaroğlu, videosunda şu cümleleri yer verdi:"Değerli arkadaşlar kısa ve net bir video daha yayınlıyorum. Memurlar perişan oldu. Açıkça söylemek gerekirse yıkıldılar. Evleri, sığınakları harap oldu. Borçları vardı. Bu adaletsizliğe dayanamıyorum. Ben numara insanıyım, numaraya bakar karar veririm. 2012 yılında memurların en düşük maaşları asgari ücretin 2,5 katı kadardı. Şimdi bu oran 1.4'e düştü. Bu nedenle iktidara gelir gelmez memurların asgari maaşını asgari ücret miktarının 2,5 katına çıkaracağım. Bugünkü parayla bir memurun en düşük maaşı 21 bin 265 lira olacak. "Sayın memurlar, Kemal Bey ömrünün 27,5 yılını devlette geçirmiştir. İnanın memurlara baharı getirecek birisi varsa Kemal Bey'dir. Ben de öyle. Lütfen ekleyin tek sorun maaş değil. Memurlarımız için birçok sorunla boğuşuyorlar, hepsini biliyorum.Örneğin polis çalışma saatlerinin günde 12-13 saat, ayda 240-250 saat olduğunu biliyoruz. Polis intiharlarının sebeplerinden biri de budur. 15 Mayıs'tan sonra 100 bin kadar yeni güvenlik görevlisi atayacağız. Atamalarını bekleyen 100.000 öğretmeni öğrencileriyle buluşturacağız. Tüm öğretmenler daimi kadronun bir parçası olacak. Daha ne yapacak Kemal Bey. Bekle ve gör"