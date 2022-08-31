YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:36

Kılıçdaroğlu'ndan Mülteci Çıkışı: "Afganlıları Yakalayacağız, İran'a Teslim Edeceğiz" - Samsun

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:36
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Kılıçdaroğlu'ndan Mülteci Çıkışı: “Afganlıları Yakalayacağız, İran'a Teslim Edeceğiz” - Samsun


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl içinde mülteci sorununu çözeceklerini iddia ederek, “Afganlıları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'un Bafra ilçesinde Kültür Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısında partililerle bir araya geldi. Toplantıya çevredeki il ve ilçelerden teşkilat üyeleri katıldı. Burada parti üyesi kadınlara broş takarak tebrik etti, hediyeleri kabul etti. Ardından Bafra Beşyol'daki CHP İl Başkanlığı önünde esnafla buluşan Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi.




Konuşma yaptığı sırada mültecilerle ilgili soru soran bir vatandaşa yanıt veren Kılıçdaroğlu “Hiç meraklanma, iki yıl içinde. Ben söyledim, ‘Suriye'yle barışın' dedim, ‘kavga etmeyin' dedim, ‘yanlış yapıyorsunuz' dedim. ‘Türkiye'de uluslararası Suriye konferansı düzenleyin' dedim, yapmadı. Putin talimat verdi, ‘emredersin' diyor, şimdi 'barışacağım' diyor. Niye Putin? Senin iraden özgür düşüncen yok mu? Sen demelisin ki ‘ben kendi ülkemin kendi milletimin çıkarını koruyacağım.' Gidecektin, Emevi Camisi'nde 24 saat namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi, yazık günahtır. Onlara da yazık günah” ifadelerini kullandı.



“Afganlar mülteci değil, kaçak göçmenler”


Afganistan'dan gelenlerin mülteci değil, kaçak göçmen olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Afganlılar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganlar bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye'ye geliyorlar. Afganlıları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz, oradan geldikleri için. Oraya vereceğiz. Hiç meraklanmayın” ifadelerini kullandı.


6'lı masaya destek çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “6 lider Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz, çözümlerini üretiyoruz, görüş birliği içinde çalışıyoruz. Bundan emin olmanızı isteriz bize destek olun, bize güç verin, bize katılın. Bize katılırsanız Türkiye güçlü olacak. Bize katılın bu memlekete adalet gelsin, alın terinin değeri olsun, bize katılın işsizliği bitirelim. Bize katılın memlekette esnaf rahat etsin, esnafı da çiftçisi de faiz altında eziliyor” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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