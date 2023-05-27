Kılıçdaroğlu'ndan seçmenlere çağrı: 'Sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın'







"YARIN SANDIK GÖREVLİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN"











2. Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yrni bir video paylaşımı yaptı.Sosyal medya hesaplarından sandıklarda müşahit olarak çalışanlara dokunulmasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, videsounda şu ifadelere yer verdi:“Sevgili dostlar, aranıza katılmamı engellemek adına her şeyi yaptılar. Bana karşı Devletin bütün olanaklarını hukuksuzca kullandılar. Sizden ricam var: yarın sandıklarımızı yalnız bırakmayınız. Pazar günü birlikte duralım. Anayasal hakkımızı kullanalım. O halde sandık başına gidelim. Oy sayımına bakın, imzalanan tutanaklara bakın. Fotoğraf çekin, video kaydedin. Sadece bir adım kaldı: Neler söyledik: Oyununuz sürecek. İlk turda salladık, bizler yarın kazanacağız. Tanığımızın ona dokunmasına asla izin vermeyeceğiz. Vatanını sevenler oy versin."