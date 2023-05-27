GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 21:06

Kılıçdaroğlu'ndan seçmenlere çağrı: 'Sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın'

CHP lideri ve aynı zamanda da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yeni video daha ekledi. Sosyal medya hesaplarından bir video paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, seçmenlerine Yarın sandık çalışanlarını yalnız bırakmayın" şeklinde bir çağrıda bulundu.

GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 21:06
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Kılıçdaroğlu'ndan seçmenlere çağrı: 'Sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın'


2. Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yrni bir video paylaşımı yaptı.

"YARIN SANDIK GÖREVLİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Kılıçdaroğlu'ndan seçmenlere çağrı Sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın

Sosyal medya hesaplarından sandıklarda müşahit olarak çalışanlara dokunulmasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, videsounda şu ifadelere yer verdi:



“Sevgili dostlar, aranıza katılmamı engellemek adına her şeyi yaptılar. Bana karşı Devletin bütün olanaklarını hukuksuzca kullandılar. Sizden ricam var: yarın sandıklarımızı yalnız bırakmayınız. Pazar günü birlikte duralım. Anayasal hakkımızı kullanalım. O halde sandık başına gidelim. Oy sayımına bakın, imzalanan tutanaklara bakın. Fotoğraf çekin, video kaydedin. Sadece bir adım kaldı: Neler söyledik: Oyununuz sürecek. İlk turda salladık, bizler yarın kazanacağız. Tanığımızın ona dokunmasına asla izin vermeyeceğiz. Vatanını sevenler oy versin."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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