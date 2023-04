Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin şahlanmasını sağlayacak 6 maddelik temel ilke modeli!

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videodaki açıklaması şöyle;







KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 6 TEMEL İLKE MODELİ

“KİŞİSEL MİLLİ GELİR 20 BİN DOLARDAN FAZLA OLACAK”

“İŞSİZLİK ORANI İLK 5 YILDA YÜZDE 5’İN ALTINA DÜŞECEK”

CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabını kullanarak bir video yayınladı. Kılıçdroğlu, videosunda; "Türkiye'yi tanıtmak için elimizden gelen her şeye hazırız. Vizyonumuz lig şampiyonu ekonomistler, dürüst memurlar, çalışkan, bol para temiz yatırım. Erdoğan şimdi bu açıklamayı yazar daha sonra da lansmanını patlatır. Koş Erdoğan, kaç, sende bunlar yok." şeklinde konuştu."Bakın bu çalışma yaptığım tahtam. Bu aralar benden çok yeni projeler duyacaksınız Bir kere de gerçekleri açık bir şekilde ortaya koyalım. Türkiye'nin gelişmesi için kaliteli üretime ihtiyacı var. Türkiye, katma değeri yüksek olan ürünler üretmeden kalkınmadan geçemez. O büyüyemez. Üretimin yüksek verimli olması için kendi üretim makinelerimizi, ara mallarımızı, yedek parçalarımızı ve son ürünlerimizi üretmeliyiz. Bu nasıl olacak? Öncelikle bütün Türkiye'yi kapsayan özel ekonomik bölgeler oluşturacağız. Küresel üretim... Ticareti bizim finansal ağımız olarak tanımlayacağız. 81 ilimiz dolaylı bir şekilde etkilenecek 9 özel ekonomik bölge, 17 tarım ve hayvancılık alanında merkez ile birlikte 50 üretim tesisi kuracağız. Türkiye'nin her yerinde büyük bir üretim hamlesi başlatılacak. Bu bölgeler 6 temel, yani 6 temel ile çalışacaktır.1- Maliyet. Toplam maliyette başı çeken rekabet gücümüz, kur farkı ile cuz işçilikle olmayacak. Yani Türkiye hiçbir zaman ucuz işgücü piyasası olmayacak. Stratejik üretim, katma değerli ürünler ve uygun lojistiğin sonucu olacaktır. 2- Odaklanma: Belirlenmiş alanlar ıdak haline getirilerek uzmanlaşılacak. Tüm gelişmiş ülkeler öyle. Biz de öyle yapacağız. 3- Farklılaşma: Pazarda öne çıkan ürünler üreterek fark yaratacağız. 4- İnovasyon yani yenilikçi düşünce: Belirttiğim alanlar üretim geliştirme, Ar-Ge, araştırma ile birlikte inovasyon odaklı olacak. 5- Sermaye güvenliği: Bölgelerde sağlam, güvenli ve kolay erişilebilir sermaye altyapısı sağlanacaktır. 6- Hukuk: Diğer bir ifadeyle sigorta, hukukçuların, çalışanların, yatırımcıların ve şirketin tümünün can ve mal güvenliği hukuken güvence altına alınmış olacaktır.Hükümetin ilk 3 ayı gereken yasal düzenlemelerin yapılarak fonu ivedilikle açacağız. İlk 5 yıl içinde 23 milyar dolar ve 10 yıl sonra da 300 milyar dolar yatırım yapılacaktır. Bu yatırımların yüzde 20'sini kamu kaynakları ile yapacağız. Ülkemize hedeflenen sermaye yatırımını getireceğim. Ülkemizde yatırım yapmak isteyen hem yerli üretici hem de yabancı finansörleri özel ekonomik bölgelerde birlikte istihdam edeceğiz. Kişi başı gelirimiz kademeli olarak 20.000 doları aşacaktır.Bu hacim Türkiye'nin büyüme hızını ikiye katlayacak. Ülkemiz için kalkınma planımız hazır. Bu projelerin katkısı ile birlikte Türkiye ilk 4 yılda en az yüzde 5,5, sonraki 6 yılda da en az yüzde 6,2 reel büyüme gerçekleştirecek. Şehirlerden Anadolu'ya ters göç başlayacaktır. Anadolu'yu canlandıracağız. Gençlerimiz geleceğini yurtdışında aramayacak. Bu büyüme hareketi ile 2,5 milyon yeni istihdam sağlanacak. İlk 5 yılda işsizlik oranı yüzde 5'in altına düşürülecek. Genç işsizliği sorunu çözülmüş olacak. Türkiye'yi uzun vadeli refaha taşıyacak projelerimizi detaylı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Halkımız refah içinde yaşamayı hak ediyor. Gençlerimiz zengin olmayı hak ediyor. Üzülmeyin. Geliyoruz.."