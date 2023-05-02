Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçim mesajı: 'Bu seçim ilk turda bitecek!'







"SEÇİM İLK TURDA BİTECEK"







"HER ALANA SİYASETİ BULAŞTIRDILAR"

'DÜZLÜĞE ÇIKABİLMEK İÇİN BİR YILA İHTİYAÇ VAR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyon olarak bilinen Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Seçim çalışmalarını hızla devam ettiren Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.İşte Kılıçdaroğlu'nun seçim değerlendirmeleri hakkında yaptığı konuşmasından öne çıkanlar:"14 Mayıs seçimleri ikinci tura çıkmayacak, birinci tura kalacak. İlk turun sonunda yüzde 60 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceğim. Ben gençlere güveniyorum. Bu seçimin kaderini belirleyecekler. 5 milyon 300 binden fazla gencimiz ilk kez sandık başına gidecek ve oy kullanacaklar. Mevcut düzenden memnun değiller. Mecliste çoğunluğa sahip olacağız ve parlamenter sistemi de güçlendireceğiz. Bugünkü canavar sistemle TBMM'nin işlevleri ortadan kalkıyor, delegeler siyaset bile yapamıyorlar, halkın taleplerini gündemde tutamıyorlar, atanan bakanlar telefonlara bile cevap vermiyor.Bugün devlet kadroları kontenjanında partililer var. Siyasetin her alanına sızdılar. Biz göreve geldikten hemen sonrasında öncelikle rüşvetçiler, kirli işleri yapan aracılar, devlete değil saraya çalışanlar görevlerinden alınacaklar. Özel bir liste yapmıyoruz ama rüşvet elçi olabilir mi? Büyükelçilerin iktidar için devlet propagandasını temsil etmesi mi gerekiyor? Büyükelçi Egemen Bağış ile birlikte Lefkoşa Büyükelçi Metin Feyzioğlu ile çalışmıyoruz. Devlet için çalışan dürüst memurlar, liderlerimizin en büyük şerefidir. Bu hükümetin verdiği hukuksuz emirlere uymayan ve görevden alınan yetkililer var, onları değerlendireceğiz.15 Mayıs sabahı omuzlayacağımız yükün farkındayız... Ekonominin de zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlar iktidarın başında kalabilmek adına Türkiye'yi, insanımızı feda ettiler. Merkez Bankası, Saray'ın kasası oldu. İyileşmek için bir yıl gibi bir süreye ihtiyacımız var. Bunları demokratik yollarla gönderip, her kuruşunu alan anlayışı topluma yayacağız. Bu seçimi sonunda demokrasi oylanacak. Mutlaka sandığa gidin ve oy kullanın. Vicdanınızın sesini dinleyerek oy verin."