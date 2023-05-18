Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim açıklamaları dünya basını manşetlerinde!

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur seçimleri için CHP genel merkezinde yapmış olduğu basın açıklaması dünya basını tarafından da yayınlandı. ABD'li Associated Press (AP), Kılıçdaroğlu’nun özlerini 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipleri ikinci tur öncesi sertleşti' başlığıyla yayınlayarak, ‘vites değiştirdiğini’ yazdı.
'MİLLİYETÇİ SEÇMENLERE HİTAP EDİYOR'AP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs'tan önce aşağıdaki ifadeyi kullanarak "Daha milliyetçi ve sert bir duruş" sergilediğini söyledi. Yazının ana içeriğinde ise ifade özgürlüğü vaadi ve baskının tersine çevrilmesi olduğu belirtilirken 74 yaşındaki siyasetçinin, milliyetçi Sinan Oğan'a oy verenlerin de dahil edilmesi üzerine tüm milliyetçi seçmenlere hitap edebilmek adına söylemini artırdığı ifade edildi.
'TAVRINI SERTLEŞTİRİYOR'
Agence France-Presse (AFP) ajasnının attığı manşette, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rakipleri Milliyetçileri Severek Tavrını Sertleştiriyor." ifadeleri yer alırken Kılıçdaroğlu'nun Ogan'la görüşeceğinin belirtildiği haberde, "Türk muhalefet liderleri milyonlarca sığınmacı göndereceklerini ve aşırı sağ güçlerin desteğini kazanmak istediklerini açıkladılar" denildi. Haberde şu ifade kullanıldı: "Perşembe günü Kılıçdaroğlu , kampanyasının ilk aşamasında ortaya koyduğu daha kapsayıcı tarzı daha fazla ifade etmeye çalıştı, seçim öncesi anketlerde düşük performans gösterdi ve açıkça muhalefet arasında heyecanı artırdı."