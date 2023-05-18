SİYASET
18 Mayıs 2023 - 21:44

Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim açıklamaları dünya basını manşetlerinde!

ABD merkezli haber ajanslarından Associated Press, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "vites değiştirdiğini" yazdı. Bu arada Financial Times, Kılıçdaroğlu’nun "daha karanlık bir anlatım benimsediğini" söyledi.

SİYASET
18 Mayıs 2023 - 21:44
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Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim açıklamaları dünya basını manşetlerinde!


Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur seçimleri için CHP genel merkezinde yapmış olduğu basın açıklaması dünya basını tarafından da yayınlandı. ABD'li Associated Press (AP), Kılıçdaroğlu’nun özlerini 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipleri ikinci tur öncesi sertleşti' başlığıyla yayınlayarak, ‘vites değiştirdiğini’ yazdı.

'MİLLİYETÇİ SEÇMENLERE HİTAP EDİYOR'

AP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs'tan önce aşağıdaki ifadeyi kullanarak "Daha milliyetçi ve sert bir duruş" sergilediğini söyledi. Yazının ana içeriğinde ise ifade özgürlüğü vaadi ve baskının tersine çevrilmesi olduğu belirtilirken 74 yaşındaki siyasetçinin, milliyetçi Sinan Oğan'a oy verenlerin de dahil edilmesi üzerine tüm milliyetçi seçmenlere hitap edebilmek adına söylemini artırdığı ifade edildi.

'TAVRINI SERTLEŞTİRİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim açıklamaları dünya basını manşetlerinde



Agence France-Presse (AFP) ajasnının attığı manşette, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rakipleri Milliyetçileri Severek Tavrını Sertleştiriyor." ifadeleri yer alırken Kılıçdaroğlu'nun Ogan'la görüşeceğinin belirtildiği haberde, "Türk muhalefet liderleri milyonlarca sığınmacı göndereceklerini ve aşırı sağ güçlerin desteğini kazanmak istediklerini açıkladılar" denildi.

Haberde şu ifade kullanıldı: "Perşembe günü Kılıçdaroğlu , kampanyasının ilk aşamasında ortaya koyduğu daha kapsayıcı tarzı daha fazla ifade etmeye çalıştı, seçim öncesi anketlerde düşük performans gösterdi ve açıkça muhalefet arasında heyecanı artırdı."

'DAHA KARANLIK BİR SÖYLEM BENİMSEDİ'

Öte yandan merkezi İngiltere'de olan Financial Times, Kılıçdaroğlu’nun rakibi Erdoğan'a meydan okudu ve 'mültecileri evlerine gönderme sözü verdi' başlığıyla okuyucularına haber verdi. FT, Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçim kampanyası öncesine göre "daha kasvetli bir anlatım yaptığını" yazarken haberin içeriğinde şunlar kaydedildi:

“Kılıçdaroğlu, rakibi Erdoğan'a karşı yapılacak olan ikinci tur seçim öncesinde zorlu yeni bir kampanyanın stratejisi benimserken, milyonlarca göçmeni ülkeden sınır dışı etme sözünü de verdi. 74 yaşındaki siyasetçi, Erdoğan'ın üslubuyla, göreve gelir gelmez "tüm mültecileri evlerine göndereceğini" söyledi.

“SURİYELİLERİ 2 YIL İÇİNDE EVLERİNE GÖNDERİN DEDİ”

Reuters, "Erdoğan'ın cumhurbaşkanı rakibi mülteciler konusunda daha sert tavır aldı" başlığını kullanarak, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları, üçüncü cumhurbaşkanı adayının ikinci turda kararını açıklayacağı konusunda beklentileri arasında geldi." şeklinde bir ifade kullandı.

ATA İttifakı'nın ilk turda 5,2 oyla üçüncü adayı olan Sinan Oğan'ın belirleyici konumda olduğunu bildiren Reuters, “Suriyeli olan insanları Türkiye'den göndermeyi planladıklarını söyledi." aktardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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