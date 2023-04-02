Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki fotoğrafına yorum yapan Erdoğan: "Bunlar talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar"

15 Temmuz'da Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın hedefinde tine CJ ErdoğaHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
vardı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün katıldığı bir iftar programında seccade üzerinde fotoğrafına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda İstanbul'da İYİ Parti'nin il başkanlığına isavet eden kurşunlara atıfta bulundu ve Meral Akşener'e çıkıştı. Erdoğan, Akşener'e seslendi ve ona "İçişleri bakanlığı suçluyu buldu. Bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyecek misiniz? İftira attınız. Ben bunu yapamam" dedi. Erdoğan, ayırca bunun bir hedef belirleme ve kişilik meselesi olduğunu da söyledi.
"ONLARA GÖRE MEŞRUDUR, YAPABİLİRLER"
Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın öne çıkanları şöyle: - Bizler Cumhur İttifakı ile beraber bir yola çıktık. 14 Mayıs'ta bu yolculuğu çok farklı bir şekilde hayata geçireceğinize inanıyorum. Bu 40 gün boyunca kişi seccade üzerinde ayakkabı ile yürüyebilir. Çünkü Pensilvanya'dan talimat aldılar. Onlara göre haklıdır, yaparlar. - Bu yıl deprem felaketi nedeniyle hüzünlü bir Ramazan ayı yaşıyoruz.
"BARINMA SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ"
- Allah salih amel işleyen, gösteriş peşinde koşmayan, nifak kaygısı taşımayan herkesten razı olsun. Devlet, belediye ve derneklerle birlikte yaralarımızı en kısa zamanda saracağız inşallah. Temizlik çalışmaları devam ettiriliyor. Çadırların ardından sıra konteyner kentler ve prefabrik yapılar ile konut sorununu çözüyoruz. Bozulan altyapı ve üst yapıyı onarıyoruz. - Dünden bu yana deprem bölgesine 67 bin konut ile birlikte köy evi yapma sürecini başlattık. 31.663 adedinin temelini fiilen attık. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Hedefimiz 1 yılda 319 bin konut ve kır evini hak sahiplerine ulaştırmak. İnşa edeceğimiz toplam konut sayısı 650.000'i bulacak. Tüm şehirlerimiz eski ihtişamına dönene kadar durmayı düşünmüyoruz. Bunun için milletimizden ve depremzedelerden 1 yıl rica ediyoruz. Bize 1 yıl verin. 1 yılda 319.000 konutu sizlere teslim etmeyi umuyoruz. - Kemal Bey, İzmir milletvekilisiniz, şehir sizde, ne yaptınız? - Toplamı 3 milyar 412 milyon lira olan tüm bu çalışma, hizmet ve yatırımlar ilçemize hayırlı olsun. Eskiden burası Bakırköy'e bağlıyken buralarda bir çok kez bot giyerdik. Bağcılar o zamandan beri farklı. Bağcılar, İstanbul'da AKP'nin şehircilik anlayışını sergileyen mahallelerimizden biri.
"CHP'NİN ELEŞTİRDİĞİ TOKİ BİNALARI DEPREM İMTİHANIN ALNININ AKI İLE ÇIKTI"
- İnşallah yıl sonuna kadar Bağcılar Milli Parkımızı faaliyete geçirmiş olacağız. Şimdi kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vereceğiz. Deprem felaketinin bize yeniden hatırlattığı gerçeklerden biri de konut arzımızın hızla yenilenmesi. Depreme dayanıklı ev, işyeri ve binalar yapmamız gerekiyor. Yıkılan binaların yüzde 96'sı Marmara depremi öncesi inşa edilmiş binalardır. Uzun yıllardır CHP zihniyetinin sert eleştirilerine maruz kalan TOKİ binalarımız deprem sınavını büyük bir başarıyla geçti.
MERAL "AKŞENER'E REZENE ÇAYI TAVSİYE EDİYORUZ"
- Muhalefetin rantsal olarak dönüşümü hakkında yalan söyleyerek bu konuyu sabote etmesine izin veremeyiz. Kadın çıktı Hatay'a yaptığımız hastaneleri umursamadı. Hanımefendi, önce Çam Sakura ile tanışın, Ankara'daki 2 şehir hastanemizle tanışın. Onları daha önce ziyaret ettin mi? Allah korusun ama eksikliğini gidermez. Bu şehir hastaneleri olmasa biz Covid'de ne yapardık? Bana papatya çayı tavsiye etti. Bizler de ona rezene çayı tavsiye ediyoruz. - İstanbul'daki il teşkilatı maalesef bizim önderliğimiz yüzünden düşürüldü diye yüzsüzce yalan söyledi. Son derece utandım. Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir ahlaksızlık, böyle bir adaletsizlik olmamıştır. Geçmişinizde böyle şeyler var mı bilmiyorum. Hatta İçişleri Bakanlığı suçluları buldu ve çıkardı. Şimdi Erdoğan'dan özür dileyebilir misiniz? O iftirayı daha ilk gün utanmadan, bıkmadan attın. Şimdi özür dileyemezsinsen çünkü bu bir konsantrasyon, karakter meselesi.