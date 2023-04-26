Kılıçdaroğlu ve Akşener'den rahatsızlanan Erdoğan'a peş peşe geçmiş olsun mesajı!

Kanal 7 ile Ülke TV tarafından başlatılan ortak canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtlayarak söyleşi yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Erdoğan'ın rahatsızlanması nedeniyle programa bir süreliğine ara verildi.
"BİRAZ ÜŞÜTMÜŞÜM"
KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlanmasının ardından sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." şeklinde bir mesaj paylaştı.