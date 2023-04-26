Kılıçdaroğlu ve Akşener'den rahatsızlanan Erdoğan'a peş peşe geçmiş olsun mesajı!







"BİRAZ ÜŞÜTMÜŞÜM"





KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI







AKŞENER'DEN ACİL ŞİFALAR MESAJI

Kanal 7 ile Ülke TV tarafından başlatılan ortak canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtlayarak söyleşi yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Erdoğan'ın rahatsızlanması nedeniyle programa bir süreliğine ara verildi.20 dakikalık aradan sonra tekrar yayına dönen Erdoğan, programda biraz üşüttüğünü belirterek yoğun bir seçim kampanyası yaşandığını ve bu nedenle biraz üşüttüğünü söyledi. Erdoğan, herkesten helallik isteyerek yayına devam ederken program 12 dakika daha devam etti ve daha sonra da sona erdi.Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlanmasının ardından sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." şeklinde bir mesaj paylaştı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan İYİ Parti lideri Merak Akşener de "Sayın Erdoğan'a acil şifalar diliyorum" dedi.