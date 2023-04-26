GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 09:56

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den rahatsızlanan Erdoğan'a peş peşe geçmiş olsun mesajı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda rahatsızlanması ve ardından canlı yayını durdurması sonrası sosyal medyada paylaşım yaptılar. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sunarken Akşener ise acil şifa dileklerini iletti.

GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 09:56
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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den rahatsızlanan Erdoğan'a peş peşe geçmiş olsun mesajı!


Kanal 7 ile Ülke TV tarafından başlatılan ortak canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtlayarak söyleşi yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Erdoğan'ın rahatsızlanması nedeniyle programa bir süreliğine ara verildi.

"BİRAZ ÜŞÜTMÜŞÜM"

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den rahatsızlanan Erdoğan'a peş peşe geçmiş olsun mesajı

20 dakikalık aradan sonra tekrar yayına dönen Erdoğan, programda biraz üşüttüğünü belirterek yoğun bir seçim kampanyası yaşandığını ve bu nedenle biraz üşüttüğünü söyledi. Erdoğan, herkesten helallik isteyerek yayına devam ederken program 12 dakika daha devam etti ve daha sonra da sona erdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlanmasının ardından sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den rahatsızlanan Erdoğan'a peş peşe geçmiş olsun mesajı

AKŞENER'DEN ACİL ŞİFALAR MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan İYİ Parti lideri Merak Akşener de "Sayın Erdoğan'a acil şifalar diliyorum" dedi. 

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den rahatsızlanan Erdoğan'a peş peşe geçmiş olsun mesajı

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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