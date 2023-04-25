Kılıçdaroğlu ve Erdoğan, bir gün arayla İzmir'de! Miting saatleri belli oldu..













Türkiye gözünü 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dikti. Siyasi partiler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting yapacağı tarihler de belirlendi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden liderlerin İzmir miting programı da netleşti. Önümüzdeki hafta sonu İzmir'deki mitingleri saatleri de bu çerçevede belli oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Gündoğdu Meydanı'nda konuşacak. AK Parti mitingi sosyal medyadan duyurmaya başlayınca partililer de isimleriyle anılarak mitinge katılmaya davet edildi. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Gündoğdu Meydanı'nda miting yapacak. Pazartesi gününden itibaren CHP il başkanı bünyesinde oluşturulan protesto çağrı komitesi, STK'ları, sendikaları, iş çevrelerini ve koalisyon partilerini de toplantıya davet ediyor.