14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri sonuçlarının etkileri devam ederken CHP'de yeni dönem ivmesi sürüyor. Yönetim kurulunun toplandığı CHP'de önemli toplantılar da gerçekleştiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turun ardından 'değişim' mesajı yayımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi. İkili, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP genel merkezinde bir toplantı yapacak.
GÜNDEM
01 Haziran 2023 - 14:32
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan kritik toplantı kararı!
CHP'de bugün önemli toplantılar yapılıyor ve seçim sonuçlarının yankıları da ayrıca devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin hemen ardından değişim' mesajı yayınlamıştı. Şimdi de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir toplantı yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
GÜNDEM
01 Haziran 2023 - 14:32