Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan kritik toplantı kararı!

'DEĞİŞİM' MESAJI YAYINLAMIŞTI..!

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri sonuçlarının etkileri devam ederken CHP'de yeni dönem ivmesi sürüyor. Yönetim kurulunun toplandığı CHP'de önemli toplantılar da gerçekleştiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turun ardından 'değişim' mesajı yayımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi. İkili, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP genel merkezinde bir toplantı yapacak.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Kimse merak etmesin, her şey sıfırdan başlar. Unutmayın, aynı kalan tek şey değişimdir. Her alanda ve her ortamda değişir." Bir daha asla aynı şeyi yapmayacağız ve farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. "