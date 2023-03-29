GÜNDEM
29 Mart 2023 - 11:15

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Konya'nın gençleriyle kahve sohbeti!

Konya'da izdihamdan dolayı esnaf ziyaretlerini iptal etmek zorunda kaldığını bildiren CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, kentte bulunan bir kafeye gitti ve kahve eşliğinde gençlerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'ın eşlik ettiği görüldü.

GÜNDEM
29 Mart 2023 - 11:15
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Konya'nın gençleriyle kahve sohbeti!


Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya çalışmaları için gittiği Konya'da büyük ilgiyle karşılandı. Yaşanan izdihamdan dolayı esnaf ziyaretini iptal  eden Kılıçdaroğlu, bir cafeye giderek orada gençlerle sohbet etti. CHP liderine, ABB Başkanı MansurYavaş ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Konya'nın gençleriyle kahve sohbeti!

"AĞANIN ELİ TUTULMAZ"



13. cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, gençlerle sohbet ederken gençlerin sorunlarını dinledi ve onlara çözüm önerilerini açıkladı. 

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Konya'nın gençleriyle kahve sohbeti!

Bir gencin "Nasılsınız" şeklinde sorduğu sorusuna, "İyiyim. Koşuyorum. Benim işim koşturmak" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, "Gidip kahve ısmarlayalım" şeklinde gelen bir teklife ise, "Ağanın elini tutamam" diye cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı orada bulunan gençleri güldürdü.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Konya'nın gençleriyle kahve sohbeti!

Kılıçdaroğlu sütlü kahveyi severken İmamoğlu, "Ben sütlü kahve sevmiyorum, sert kahveyi tercih ederim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Konya'nın gençleriyle kahve sohbeti!

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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