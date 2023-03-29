Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Konya'nın gençleriyle kahve sohbeti!







"AĞANIN ELİ TUTULMAZ"







Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya çalışmaları için gittiği Konya'da büyük ilgiyle karşılandı. Yaşanan izdihamdan dolayı esnaf ziyaretini iptal eden Kılıçdaroğlu, bir cafeye giderek orada gençlerle sohbet etti. CHP liderine, ABB Başkanı MansurYavaş ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.13. cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, gençlerle sohbet ederken gençlerin sorunlarını dinledi ve onlara çözüm önerilerini açıkladı.Bir gencin "Nasılsınız" şeklinde sorduğu sorusuna, "İyiyim. Koşuyorum. Benim işim koşturmak" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, "Gidip kahve ısmarlayalım" şeklinde gelen bir teklife ise, "Ağanın elini tutamam" diye cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı orada bulunan gençleri güldürdü.Kılıçdaroğlu sütlü kahveyi severken İmamoğlu, "Ben sütlü kahve sevmiyorum, sert kahveyi tercih ederim" diye konuştu.