Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkeze gidiyor! Ümit Özdağ ile görüşecek..

Cumhurbaşkanlığı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi genel merkezinde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin yanı sıra Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nin de dahil olarak oluşturduğu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyların yüzde 5.17'sini aldı.
SAAT 13.30'DA KRİTİK TOPLANTI
2 milyon 831 bin 208 oy alan Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasına etken olurken, seçim sürecinde kilit isim rolünü üstlenmiştir. Bugün ATA ittifakının, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu desteklediğini tartışacağı önemli bir toplantısı var. Millet İttifakı ortak adayı Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi genel merkezine gidecek. Saat 13.30'da Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirecek..