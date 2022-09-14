Kılıçlar kuşatıldı! Twitter ve Elon Musk arasındaki savaş başlıyor..













Devreye Delaware mahkemesi giriyor!

Twitter yatırımcılarının bir araya geldiği konferans görüşmesinde Elon Musk ve Twitter arasındaki satış işlemi doğrulandı. Bu doğrulama Musk ile Twiter arasında savaşın ilk sinyali oldu. Elon Musk, bir süre önce Twitter'ın anlaşma şartlarına uymadığını ve sahte hesapları yanlış tanıttığını veya platformdaki hesabını spamladığını iddia ederek satın alma kararından tek taraflı olarak vazgeçtiğini duyurmuştu. Twitter tarafından yapılan savunmada ise reklam gören günlük aktif kullanıcı sayısının sadece yüzde 5'inin 'bot' olduğunu iddia ederek satış işleminden vazgeçilmemesi savunmasını yapmıştı. Piyasa değeri yaklaşık olarak 32 milyar dolar civarında olan sosyal medya devi satıştan tek taraflı vazgeçilme kararının mahkeme tarafından çözülmesinden yana olduğunu savunmuştu.Twitter yönetimi aynı zamanda Musk'ın 44 milyar dolar tutarındaki teklifini de öne sürdüğü gerekçelerle geri çekemeyeceği kanaatinde olduğunu açıklıyor.Satışın yatırımcı tarafından onaylanması aynı zamanda yönetimin şirketi mahkemeye verme kararı için onay verdiği anlamına gelir. Tarafların Ekim ayında Delaware'de mahkemeye çıkması planlanıyor . Bir yargıç, şirketi Bay Musk'ın teklif ettiği fiyattan satın alıp almayacağına karar verecek.Diğer taraftan Elon Musk'ın hukuk ekibi sıkı bir çalışma yaptı ve bu davada kilit tanık ileri sürdü. Şirketin eski siber güvenlik şeflerinden Peter Zacco, Washington'daki Senato Yargı Komitesi'ne katıldı ve orada, Twitter'ın güvenlik standartlarında on yıl geride olduğunu, şirketin halkı yanılttığını iddia etti. Peter Zatko da Musk'ın savunmasında önemli bir isim olabilir. Eski çalışanl , platformda açıklanandan daha fazla sahte veya spam hesap olduğu iddialarını destekledi. Zatko , komite toplantısında konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi fakat yargıç, ifadesinin Mask'ın davasında bu durumu Twitter'a karşı kullanılabileceğini doğruladı.