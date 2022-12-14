GÜNDEM
14 Aralık 2022 - 03:02

Kilis'in en büyük hastanesi hizmete açıldı

Hizmete açılan devlet hastanesinde 5 binden fazla hastaya tedavi hizmeti verilecek. Kilis'te açılacak hastane şehirdeki en büyük sağlık tesisi olacak.

GÜNDEM
14 Aralık 2022 - 03:02
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Kilis’in en büyük hastanesi hizmete açıldı

AB fonları desteği kullanılarak 50 milyon Euro maliyetle inşa edilen hastane örnek bir proje teşkil ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından projesi bizzat yürütülen Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’nin açılışı gerçekleşti. Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Yardımcısı Thomas Bocek'in katılımıyla gerçekleşen açılışta benzer projelerin devamının geleceği önemle vurgulandı. Üst teknolojik sistemlerin kullanıldığı 24 ameliyathane, en son görüntüleme sistemleri, 24 saat acil servis, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte 19 alanda poliklinik hizmeti ve kapsamlı yoğun bakım üniteleri bulunan hastanede 400 yatak kapasitesiyle aynı anda 500 kişiye hizmet verileceği öğrenildi. Aynı zamanda MR cihazı, röntgen odası, mamografi ve tomografi odaları ile standartların üstünde ultrason odasının yanı sıra dünya standartlarında bir biyokimya laboratuvarı ve yüksek yatak kapasiteli, diyaliz odası bulunan sağlık kompleksinin Kilis’e büyük değer katacağı vurgulandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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