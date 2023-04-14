Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Kilis'te 6 katlı bir bina ağır hasar almıştı. Merkeze bağlı akıp Mahallesi'ndeki apartmanın bugün yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. Nedim Apartmanının büyük bir gürültüyle çökme anı yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilirken, binanın yıkılmasının hemen ardından etrafı çok büyük bir toz bulutunun kapladığı görüldü.
GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 20:02
Kilis'te ağır hasarlı 6 katlı bina bir anda yıkıldı: Ekipler, enkazda arama başlattı!
Kilis'te bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı bir bina aniden yıkıldı. Olay yerine giden ekipler, enkaz altına birilerinin olup olmadığı yönünde bir arama çalışması başlattı.
GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 20:02