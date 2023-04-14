GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 20:02

Kilis'te ağır hasarlı 6 katlı bina bir anda yıkıldı: Ekipler, enkazda arama başlattı!

Kilis'te bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı bir bina aniden yıkıldı. Olay yerine giden ekipler, enkaz altına birilerinin olup olmadığı yönünde bir arama çalışması başlattı.

GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 20:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kilis'te ağır hasarlı 6 katlı bina bir anda yıkıldı: Ekipler, enkazda arama başlattı!


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Kilis'te 6 katlı bir bina ağır hasar almıştı. Merkeze bağlı akıp Mahallesi'ndeki apartmanın bugün yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Nedim Apartmanının büyük bir gürültüyle çökme anı yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilirken, binanın yıkılmasının hemen ardından etrafı çok büyük bir toz bulutunun kapladığı görüldü.



Kilis'te ağır hasarlı 6 katlı bina bir anda yıkıldı

EKİPLER ENKAZDA ÇALIŞMALAR BAŞLATTI

Ekiplere haber verilerek bölgeye sevk edildi. Yerel güvenlik ekipleri enkazın altında birilerinin olup olmadığını araştırmaya başladılar.

Kilis'te büyük korku yaşanmasına neden olan binanın çöktüğü an, cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken çevreyi toz bulutu kaplamasına neden olan olayın ardından vatandaşların paniğe kapıldıkları bildirildi.

Kilis'te ağır hasarlı 6 katlı bina bir anda yıkıldı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ