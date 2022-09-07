Kilis’te zincirleme trafik kazası; 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sabah 07.45 sıralarında İhsan A. yönetimindeki 79 EB 174 plakasına sahip otomobil, Kilis-Hatay kara yolunda sağ şeritte tepe lambaları ve dörtlüleri yanık vaziyette menfez kontrolü yapan personeli taşıyan polis memuru M.A.A. idaresindeki 79 A 3884 plakasına sahip zırhlı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, arkadan gelen ve içerisinde jandarma personelinin bulunduğu Ö.K. kontrolündeki 80 EN 635 plakasına sahip otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile jandarma personelleri D.K, M.A. ve M.K. ile O.M.A, Ç.A. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma personelinin görev yerlerine gittikleri öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ