Kilo veremeyenler dikkat! Bu vitamini eksik olanlar diyet yapsada zayıflayamaz! Kilo vermeden önce dikkat edilmesi gereken 10 şey







DÜŞÜK D VİTAMİNİ VE B12 SEVİYELERİNE DİKKAT











Diyetisyen İrem Şerolar, yazın gelmesiyle birlikte yapılan bilinçsiz diyetlere dikkat çekiyor. Kilo vermenin kişiye özel bir durum olduğunu vurgulayan Şerolar, kilo kaybının en doğru ve sağlıklı yolunun kişinin yaşam şekline uygun bir beslenme programı olduğunu söylüyor. Kilo vermek için çeşitli diyetler, makineler, kürler ve detoksların kullanılmasının yaygın olduğunu ifade eden Şerolar, bu yöntemlerin genellikle sağlıksız olabileceğini ve kişinin vücuduna zarar verebileceğini belirtiyor. Şerolar, hızlı kilo kaybının sağlıklı olmadığını ve aşırı kısıtlı kalori içeren tek tip beslenmelerin bağırsak hareketlerini yavaşlatabileceğini, bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ve hatta kas kaybına neden olabileceğini söylüyor. Bunun yerine, kişinin yaşam tarzına uygun bir şekilde planlanmış bir beslenme programı uygulanması gerektiğini belirtiyor. Bu programda kaliteli karbonhidratlar, sağlıklı pişmiş proteinler ve sağlıklı yağlar yer almalıdır. Ayrıca günlük olarak hareketin ve egzersizin arttırılması da kilo kaybına destek olacaktır.Metabolizmanın hızının kişinin günlük hareketine, spor yapma alışkanlığına, yaşına, genetik faktörlere, hastalıklara ve kullandığı ilaçlara bağlı olarak değiştiğini belirten Şerolar, bu konunun her birey için ayrı ayrı ele alınması gerektiğini vurguluyor. Kilo kaybını hızlandıramayan kişilerin öncelikle bir iç hastalıkları hekimine giderek detaylı kan tahlilleri yaptırmalarını öneriyor. Tiroit ve şeker hastalığı, düşük D vitamini, B12 seviyeleri, demir eksikliği anemisi, hareketsiz yaşam, kortizol kullanımı, düzensiz uyku, stres, sık seyahat gibi durumların kilo vermeyi engelleyebileceğini belirtiyor. Sağlık sorunu olmayan kişilere metabolizmayı hızlandırmak için düzenli spor ve egzersiz yapmanın önemini vurgulayan Şerolar, besinlerle metabolizmayı hızlandırmanın imkânsız olduğunu söylüyor. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla vücuttaki antioksidan mekanizmayı canlı tutmak, basit karbonhidratlardan kaçınmak ve sağlıklı yağlar tüketmek metabolizmanın yavaşlamasını önleyeceğini ve dolayısıyla metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayacağını belirtiyor. Yaz aylarında uygulanabilecek besinleri sıralayan Şerolar, tam buğday, kepekli, çavdarlı un ile yapılmış ürünleri, bulgur, karabuğday, esmer pirinç veya basmati pirinç pilavını, meyveleri, kuru meyveleri, baklagil yemeklerini, çorbaları, zeytinyağı, ayçiçek yağı, kuruyemişleri, keten tohumunu, chia tohumunu, hindistan cevizini, zeytini, avokadoyu, ızgara, haşlanmış, fırınlanmış veya yapışmaz tavada pişirilmiş etleri, tavukları ve balıkları tüketmeyi öneriyor. Dyt. İrem Şerolar, kilo verememe sorunu yaşayanların öncelikle bir iç hastalıkları hekimine başvurmalarını ve detaylı kan tahlilleri yaptırmalarını, ardından da beslenme programlarını bu değerlere göre planlamalarını öneriyor.