Kiloları yüzünden ayağı kalkamıyordu! 270 kilo veren gencin son halini görünce nutkunuz tutulacak!







CASEY KİNG'DEN İLHAM VEREN KİLO VERME YOLCULUĞU Casey King, 33 yaşında ve son dört yıldır hayatını değiştirmek için mücadele ediyor. King, televizyon programında kuzenleriyle birlikte katılmış ve kilosuyla tanınmıştı. Ameliyat, yoğun egzersiz ve diyet planıyla vücut ağırlığının neredeyse üçte ikisini kaybetti. King, kilolu olduğu günlerde yaşadığı zorlukları ve artık normal boyutlu duş veya banyoya sığamadığını paylaştı. Öyle ki, King, liseyi bitirdiğinde büyük bir çocuk olduğunu iddia ediyor. İşine geri döndüğünde ve daha çok yemeye başladığında, ağırlığı 845 pound'a yükseldi.





GÜNLÜK AKTİVİTELERİNİ GERÇEKLEŞTİREMİYORDU!

SAĞLIĞA GİDEN YOLU INSTAGRAM SAYFASINDA PAYLAŞTI!

Casey King'in çarpıcı kilo verme hikayesi, dört yıl süren bir diyet ve egzersiz planı, bir mide ameliyatı ve 38.000'den fazla takipçiye ulaşan Instagram sayfasıyla aktarılıyor.Bu aşırı kilo alımı, günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini zorlaştırdı. Banyo yapmak için açık hava teknesinde yıkanmak zorunda kaldı. King, kendi başına kilo vermesi gerektiğini öğrendi. Annesi ona sağlıklı bir diyet yapmasına ve devasa vücudunu hareket ettirmesine yardım etti. Sonunda, midesinin yan tarafını küçültmek için dikey bir tüp mide ameliyatı geçirdi ve basketbol büyüklüğünden raket topunun boyutuna indi. Ameliyat sayesinde yaklaşık 270 kilo verdi ve son dört yılda kilo verme rejimine bağlı kalmaya devam etti.King, sağlık yolculuğunu Instagram sayfasında paylaştı ve burada epik vücut dönüşümüne hayran kalan 38.000'den fazla takipçiye ulaştı. İlham veren yıldız, kendinde uyguladığı kilo verme ipuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. King, bu süreçte özellikle annesi ve doktorlarının desteği sayesinde başarılı olduğunu söylüyor ve diyor ki: "Bu yolculukta başarılı olmamda bana yardım eden herkese sonsuz teşekkürler. Tek bir insanın ne kadar güçlü olduğuna inanmamı sağladılar". King, bu başarısının sürmesi için, kendisini sağlıklı tutmak ve sürekli olarak motivasyonu yüksek tutmak için işini çok ciddiye aldığını söylüyor. "Kilo vermek ve sağlıklı olmak bir zevk. Bu yolda kendinizi motive etmek ve her gün aynı rutini takip etmek çok önemli. Sağlıklı olmak için her gün yapılan küçük adımlar büyük fark yaratıyor" diyor.