Casey King'in çarpıcı kilo verme hikayesi, dört yıl süren bir diyet ve egzersiz planı, bir mide ameliyatı ve 38.000'den fazla takipçiye ulaşan Instagram sayfasıyla aktarılıyor.
YAŞAM
24 Şubat 2023 - 22:46
Kiloları yüzünden ayağı kalkamıyordu! 270 kilo veren gencin son halini görünce nutkunuz tutulacak!
38 yaşındaki Casey King, 2019 yılında üç kuzeniyle birlikte katıldı TLC programında kilosuyla dikkat çekmişti. Programda ölene kadar yemek yiyeceğini söyleyen Casey, aynı yıl olduğu ameliyat sayesinde yaklaşık 270 kilo verdi. Casey'nin son halini görenler yaşadığı değişime inanamıyor. İşte detaylar...
YAŞAM
24 Şubat 2023 - 22:46
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CASEY KİNG'DEN İLHAM VEREN KİLO VERME YOLCULUĞU Casey King, 33 yaşında ve son dört yıldır hayatını değiştirmek için mücadele ediyor. King, televizyon programında kuzenleriyle birlikte katılmış ve kilosuyla tanınmıştı. Ameliyat, yoğun egzersiz ve diyet planıyla vücut ağırlığının neredeyse üçte ikisini kaybetti. King, kilolu olduğu günlerde yaşadığı zorlukları ve artık normal boyutlu duş veya banyoya sığamadığını paylaştı. Öyle ki, King, liseyi bitirdiğinde büyük bir çocuk olduğunu iddia ediyor. İşine geri döndüğünde ve daha çok yemeye başladığında, ağırlığı 845 pound'a yükseldi. Bu aşırı kilo alımı, günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini zorlaştırdı. Banyo yapmak için açık hava teknesinde yıkanmak zorunda kaldı. King, kendi başına kilo vermesi gerektiğini öğrendi. Annesi ona sağlıklı bir diyet yapmasına ve devasa vücudunu hareket ettirmesine yardım etti. Sonunda, midesinin yan tarafını küçültmek için dikey bir tüp mide ameliyatı geçirdi ve basketbol büyüklüğünden raket topunun boyutuna indi. Ameliyat sayesinde yaklaşık 270 kilo verdi ve son dört yılda kilo verme rejimine bağlı kalmaya devam etti.
CASEY KİNG'DEN İLHAM VEREN KİLO VERME YOLCULUĞU Casey King, 33 yaşında ve son dört yıldır hayatını değiştirmek için mücadele ediyor. King, televizyon programında kuzenleriyle birlikte katılmış ve kilosuyla tanınmıştı. Ameliyat, yoğun egzersiz ve diyet planıyla vücut ağırlığının neredeyse üçte ikisini kaybetti. King, kilolu olduğu günlerde yaşadığı zorlukları ve artık normal boyutlu duş veya banyoya sığamadığını paylaştı. Öyle ki, King, liseyi bitirdiğinde büyük bir çocuk olduğunu iddia ediyor. İşine geri döndüğünde ve daha çok yemeye başladığında, ağırlığı 845 pound'a yükseldi. Bu aşırı kilo alımı, günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini zorlaştırdı. Banyo yapmak için açık hava teknesinde yıkanmak zorunda kaldı. King, kendi başına kilo vermesi gerektiğini öğrendi. Annesi ona sağlıklı bir diyet yapmasına ve devasa vücudunu hareket ettirmesine yardım etti. Sonunda, midesinin yan tarafını küçültmek için dikey bir tüp mide ameliyatı geçirdi ve basketbol büyüklüğünden raket topunun boyutuna indi. Ameliyat sayesinde yaklaşık 270 kilo verdi ve son dört yılda kilo verme rejimine bağlı kalmaya devam etti.
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