DÜNYA
25 Kasım 2021 - 23:32

Kim Jong-un'dan yeni yasak: Ülkede kendisinden başka kimse giymeyecek!

Kuzey Kore'nin diktatör lideri Kim Jong-un, ülkesinde getirdiği yasaklarla konuşulurken yeni getirdiği yasak herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Ülke genelinde Kim Jong-un, kendi ikonik görünümünün bir kopyası oluşmasın diye tüm deri ceket ve montların giyilmesini yasakladı.

DÜNYA
25 Kasım 2021 - 23:32
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Kim Jong-un'dan yeni yasak: Ülkede kendisinden başka kimse giymeyecek!
Ülkenin başına geçtiği günden beri yaptığı açıklamalar ve aldığı ilginç kararlarla dünya gündeminde sürekli yer alan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, son aldığı kararla herkesi şaşkına çevirdi. Tarzının taklit edilmesini ve ikonik görünümünün bir kopyası oluşmasının önüne geçmek için ülke genelinde tüm deri ceket ve montların giyilmesini yasakladı.








Kim Jong-un'un giyim tarzını televizyonlardan takip eden halkın sahte deri ürün almak için akın ettiği, deri ceketin gücün sembolü olarak belirtilmişti. Özel giyim üreticileri ise özellikle Eylül ayından itibaren sentetik kumaştan deri ithal etmeye başlamışlar ve bu kıyafetlerde halk tarafından büyük talep görmüştü. 



Son zamanlarda çok fazla taklitlerin oluşması Kim'in görünüşünü daha da ucuz göstereceği ve otoritesini baltalayacağı değerlendirilerek sahte deri ürünü satan dükkanları kapatmak ve halkında giymesini engellemek için bir 'moda polisi' görevlendirildi. Kuzey Kore polisi ise aldıkları emirlerle birlikte Kim Jong-un'un tarzını kopyalamanın lidere karşı bir saygısızlık olduğunu iddia ederek tüm deri ürünlere el koyuyor.


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