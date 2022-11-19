DÜNYA
19 Kasım 2022 - 10:31

Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket fırlattılar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un balistik füze denemesinde kızıyla kameralar karşısına çıktı.

DÜNYA
19 Kasım 2022 - 10:31
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Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket fırlattılar


Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un balistik füze denemesinde kızıyla kameralar karşısına çıktı.

Fotoğraflar, diktatörün daha önce varlığı hiç doğrulanmamış kızıyla birlikte bir fırlatma sahasında görünüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kızıyla ilk kez el ele ülkenin en büyük balistik füzesinin fırlatılışını denetlerken görüntülendi. Devlet haber ajansı KCNA'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre Kuzey Kore Cuma günü bir Hwasong-17 kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptı.



Ancak en büyük sürpriz, Kim'in daha önce varlığı kamuoyu önünde hiç teyit edilmemiş olan kızıyla birlikte görüntülenmesi oldu.

KCNA, fotoğraflarda füzeye bakarken babasıyla el ele tutuşurken görülen beyaz önlüklü kızın adını vermedi.

kore lider

Rahatlığını temsil ediyor

Washington'daki Stimson Center'da Kuzey Kore liderliği uzmanı olan Michael Madden, "Bu, Kim Jong-un'un kızını halka açık bir etkinlikte gördüğümüz ilk olay" dedi. "Bu son derece önemli ve Kim Jong-un'un kızını bu şekilde halkın önüne çıkarması açısından belli bir rahatlığı temsil ediyor." eklemesini de yaotı.

Uzmanlar, Kim'in ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu olduğu bilindiğini söyledi. Bazı gözlemciler bu çocuklardan birinin Eylül ayındaki ulusal bayram kutlamalarının görüntülerinde görüldüğüne inanıyor.

2013 yılında emekli Amerikalı basketbol yıldızı Dennis Rodman, Kim'in Ju Ae adında "bebek" bir kızı olduğunu söylemişti. Rodman o yıl Kuzey Kore'ye yaptığı bir gezinin ardından Guardian'a Kim ve ailesiyle vakit geçirdiğini ve bebeği kucağına aldığını söylemişti.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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