Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!







Yeni İmajıyla Oldukça Cesur







Cesur Pozları 3 Milyon Beğeni Aldı!

Ünlü rapçi Kanye West ile boşanmasının ardından komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlayan fakat geçtiğimiz ay içinde bu ilişkisini de bitiren Kim Kardashian, kendisiniartık işine adadı.Kozmetik ve iç giyim markalarının yüzü olmasından dolayı çekimden çekime koşan 41 yaşındaki ünlü yıldız, son dönemde dış görünüşünde yaptığı değişikliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dünyada tanınmasında öncülük eden kalçalarını yavaş yavaş eriten Kardashian’ın Interview Magazin dergisinin Eylül sayısı için verdiği cüretkar pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu.Saç ve kaş rengini sarı renge çeviren Kim Kardashian, çekimlerde pantolonunu indirip arkasını dönerek verdiği pozlar görenlerin ağzını açık bıraktırıyor. Ünlü ismi ilk bakışta kimse tanıyamazken, art arda yaptığı paylaşımlardaki pozlarına 3 milyondan fazla beğeni geldi. İşte Kim Kardashian’ın verdiği cesur pozlar: