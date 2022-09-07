Ünlü rapçi Kanye West ile boşanmasının ardından komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlayan fakat geçtiğimiz ay içinde bu ilişkisini de bitiren Kim Kardashian, kendisiniartık işine adadı.
MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 15:13
Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!
Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian’ın Interview Magazin Dergisinin Eylül ayı kapağı için verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Saçlarını ve kaşlarını sarı renge boyayarak imaj değişikliği yapan ünlü ismin pantolonunu indirerek verdiği büyülü pozlar herkesin gözlerini kamaştırdı. Kim Kardashian’ın sosyal medyada paylaştığı pozları 3 milyonu aşkın beğeni aldı. İşte, Kim Kardashian’ın Interview Magazin Dergisi pozları…
MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 15:13
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