MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 15:13

Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian’ın Interview Magazin Dergisinin Eylül ayı kapağı için verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Saçlarını ve kaşlarını sarı renge boyayarak imaj değişikliği yapan ünlü ismin pantolonunu indirerek verdiği büyülü pozlar herkesin gözlerini kamaştırdı. Kim Kardashian’ın sosyal medyada paylaştığı pozları 3 milyonu aşkın beğeni aldı. İşte, Kim Kardashian’ın Interview Magazin Dergisi pozları…

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 15:13
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Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!


Ünlü rapçi Kanye West ile boşanmasının ardından komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlayan fakat geçtiğimiz ay içinde bu ilişkisini de bitiren Kim Kardashian, kendisiniartık işine adadı.

Yeni İmajıyla Oldukça Cesur

Kozmetik ve iç giyim markalarının yüzü olmasından dolayı çekimden çekime koşan 41 yaşındaki ünlü yıldız, son dönemde dış görünüşünde yaptığı değişikliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dünyada tanınmasında öncülük eden kalçalarını yavaş yavaş eriten Kardashian’ın Interview Magazin dergisinin Eylül sayısı için verdiği cüretkar pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu.



Kim Kardashian

Cesur Pozları 3 Milyon Beğeni Aldı!

Saç ve kaş rengini sarı renge çeviren Kim Kardashian, çekimlerde pantolonunu indirip arkasını dönerek verdiği pozlar görenlerin ağzını açık bıraktırıyor. Ünlü ismi ilk bakışta kimse tanıyamazken, art arda yaptığı paylaşımlardaki pozlarına 3 milyondan fazla beğeni geldi.

İşte Kim Kardashian’ın verdiği cesur pozlar:

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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