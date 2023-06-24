Yevgeny Prigojin kimdir? Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında bilgiler!

Yevgeniy Prigojin, bir Rus işadamı ve girişimcidir. Prigojin, genellikle yemek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ve Putin'e yakınlığıyla bilinen bir isim olarak tanınmaktadır. Putin'in aşçısı olarak anılan Prigojin, Putin'in St. Petersburg'daki sağ kolu olarak da görev yapmıştır.

YEVGENİY PRIGOJIN KİMDİR?





Prigojin, 1 Haziran 1961 tarihinde St. Petersburg, Rusya'da doğmuştur. Gençlik dönemi hakkında fazla bilgi bulunmasa da, 19 yaşında hırsızlık suçlamasıyla hüküm giydi ve cezasının infazı ertelendi. Ancak daha sonra hırsızlık ve soygun suçlamalarıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 9 yılını hapishanede geçirdi.

Cezaevinden çıktıktan sonra, Prigojin St. Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı ve bu iş için zincir stantlar açtı. Daha sonra lüks restoranların sahibi oldu ve bu sayede Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Neva Nehri'nde bulunan bir tekneyi lüks bir restorana dönüştürdü ve bu restoran Putin'in favori mekanlarından biri haline geldi. Putin Devlet Başkanı olduğunda, yabancı konuklarını bu restoranda ağırlamaya başladı.

Yevgeniy Prigojin'in Putin'e yakınlığı ve iş dünyasındaki başarılarıyla tanınan bir figür olduğu söylenebilir. Ancak aynı zamanda Wagner paralı asker grubuyla ilişkilendirilmesi de dikkat çekmektedir. Prigojin'in iş ve siyaset dünyasındaki etkisi ve ilişkileri, sosyal medya ve internet üzerinde sıklıkla merak edilen konular arasında yer almaktadır.