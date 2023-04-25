Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru! Herkesin duyduğu 'haçan' kelimesinin anlamı bambaşka çıktı!













HAÇAN KELİMESİNİN ANLAMI NE?





CEVAP İSE ADETA ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yer alan fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Son bölümde yarışmacılara yöneltilen ilginç bir soru olan 'haçan' sorusunun cevabı, duyanları şaşırttı. Programın takipçileri, bu ilginç sorunun cevabı karşısında hayretler içinde kaldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi.Nefes kesen bölümde Melisa Kurban adlı yarışmacıya yönetilen soru geceye damga vurdu. 100 bin TL değerindeki 'haçan' sorusu büyük merak uyandırırken, cevabı büyük bir şaşkınlık yarattı.Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soruda 'haçan' kelimesinin hangi anlamda kullanıldığı soruldu. Cevabını duyanlar ise şaşkınlığa uğradı. İşte o soru:İmirzalıoğlu, sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde, Melisa Kurban adlı yarışmacıya yönelttiği 'haçan' sorusuyla büyük bir sürpriz yaşandı. Birçok Anadolu yöresinde ve özellikle Karadeniz'de yaygın olarak kullanılan "haçan" kelimesi, genellikle "ne zaman" veya "ne kadar çabuk" anlamına gelir. Yani bir olayın zamanını veya hızını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Ancak, bu kelime bölgeye özgü bir ifadedir ve diğer bölgelerde farklı anlamlar taşıyabilir. Melisa Kurban adlı yarışmacının bu soruya doğru cevap vermesi, hem Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla dikkat çeken programı hem de yarışmanın heyecanını bir kat daha artırdı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden paylaşılan kareler, izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.