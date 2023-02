Kim Milyoner Olmak İster'in yarışmacısından kahreden haber! Sempatik halleriyle damga vurmuştu

KAHRAMANMARAŞ'TA YİTİRDİĞİMİZ SİMAY ATLI: KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMACISI Kahramanmaraş'ta deprem sonucu hayatını kaybedenler arasında, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında önemli bir yer edinmiş olan Simay Atlı da vardı. 21 yaşındaki Simay, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu ve depremde hayatını kaybetti. Simay'ın sempatik tavırları ve gülmeyi seven kişiliği ile, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında ablasıyla birlikte katılmıştı. 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruya 'Hangisi, William Shakespeare'in Julius Caesar adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusuyla karşılaşmıştı. Simay'ın yüzünde neşeli bir gülümsemeyle hatırlanacağından eminiz.





KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmacısı Simay Atlı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı."Kim Milyoner Olmak İster?", Türkiye'de yayınlanan bir bilgi yarışmasıdır. İlk olarak 1999 yılında İngiliz yapımı Who Wants to Be a Millionaire? adlı yarışmadan uyarlanarak Türkiye'de yayınlanmaya başlamıştır. Yarışma, katılımcılara birçok farklı konuda sorular sorarak ödüller kazanma şansı vermektedir. Soruların zorluğu arttıkça kazanılan ödüller de artmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster?, TRT, Show TV, Star TV ve ATV gibi birçok televizyon kanalında yayınlanmıştır.