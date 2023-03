KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU HAKKINDA FLAŞ KARAR





KANAL SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI











En çok izlenen televizyon yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu hakkında flaş karar alındı. İzleyicileri şoka uğratan karar ise bakın ne!Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere versiyonu "Who Wants to be a Millionaire" Jeremy Clarkson hakkında flaş karar alındı. İddialara göre Clarkson, yarışma programından kovulduğu belirtildi. Ancak sunucu Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunun yalan olduğunu ve kovulmadığını söyledi.Programın yayınlandığı kanalın sahibi, bu iddia öncesinde bu sezon için sözleşmelerinin bulunduğunu ve gelecek sezon için herhangi bir söz verilmediğini söyleyerek sunucuyla olan bağlarının kopabileceğinin sinyalini vermişti.