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26 Mart 2023 - 23:10

Kim Min Jae: Transfer söylentileri beni mutlu ediyor

Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olan Kim Min Jae, son haftalarda hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında konuştu. Kim, bu söylentilerden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.

SPOR
26 Mart 2023 - 23:10
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Kim Min Jae: Transfer söylentileri beni mutlu ediyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de ortaya koyduğu performansla birlikte Avrupa’dan birçok kulübün radarına takılan Kim Min Jae, İtalyan ekiplerinden Napoli’ye transfer olmuştu.

Napoli formasıyla bu sezon İtalya’da şampiyonluk yolunda oldukça emin adımlarla ilerleyen Kim Min Jae, performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



kim min jae napoli

Kim ilgiden çok memnun

Transferde ismi şimdiden Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılmaya başlayan Güney Koreli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hakkında çıkan son yıllardaki transfer iddiaları hakkında konuşan Kim Min Jae, bu sezon Napoli formasıyla sergiledikleri performanstan dolayı çok mutlu olduğunu aynı zamanda da transferde isminin Avrupa’nın dev ekipleriyle anılmış olmasından oldukça memnun olduğunu söyledi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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