Kimler kadroya alınacak? Merakla bekleniyordu! O yasa teklifi meclise sunuldu







SÖZLEŞMELİLERE KADRO GELİYOR







Sözleşmeli olarak çalışan binlerce insan kadroya alınmak için gün sayıyor. Peki kadroya alınma şartları neler? Konu ne zaman belli olacak? Sözleşmeli personellerin kadroya alınması ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı sözleşmeli olarak çalışan personellerin kadroya alınması ile ilgili düzenleme tam 550 bin kişiyi bekliyor. Konu ile ilgili Bilgin'in açıklamasına göre sözleşmeli memur olan kişiler bu ay içinde kadrolu olacak. Aynı zamanda sözleşmeli personeller de ne zaman kadro geleceğini araştırmaya devam ediyor.Vedat Bilgin sözleşmeli personellerin kadroya alınması ile ilgili düzenlemenin görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Bilgin açıklamalarına şu şekilde devam etti; 'Sözleşmeli personel kapsamında 500 bin kişi var.Konu ile ilgili incelemeye devam ediyoruz.' dedi. Vedat Bilgin görüşmelerin devam ettiğini söylese de sözleşmeli memurların bu ay içinde kadroya alınması gibi net bir açıklama sözleşmeli personeller için yapılmadı. Binlerce sözleşmeli olarak çalışan personel kadro ile ilgili yaşanacak gelişmeleri bekliyor.