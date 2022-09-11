EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 17:59

Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi yaşıyorsa ödeme miktarı ona göre! Başvuru şartlarını inceleyip hemen başvurmak için hızlı davranın!

Gıda fiyatları yükseldikten sonra devlet vatandaşlara ek yardım ödemeye başladı. Düşük gelirli haneler için başlatılan yardımlardan elektrik ve doğalgaz faturası destek paketi ile ödenecek. İşte detaylar..

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 17:59
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Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi yaşıyorsa ödeme miktarı ona göre! Başvuru şartlarını inceleyip hemen başvurmak için hızlı davranın!


Devlet, satın alma gücünün düşmesi ve tavan fiyatlarında artması sonrası harekete geçti ve ihtiyaç sahibi ailelere destek amaçlı bir çalışma başlattı. Özellikle yükselen elektrik ve doğalgaz faturalarında vatandaşlar ne yapacakları konusunda endişelenirken son gelen haberlere göre devlet, ailelerin faturalarını ödemelerine yardımcı oluyor. Bu konuda, başvuru sahibi kimliği ile birlikte PTT'ye gitmesi yeterli.

Kimliğinizle PTT'yi ziyaret edin!

Vatandaşlar geçen haftaki elektrik ve doğalgaz zamlarından sonra ne yapacaklarını düşünüyorlar. Devlet ise hane faturalarını ödemeyi daha da kolay hale getiriyor. Bu kapsamda başvuru sahibi kimliği ile PTT'ye gitmesi yeterli. İndirimler hane bazında mevcut olacak ve ödemeler evde kaç kişi olduğuna bağlı olarak değişecek. Bu çerçevede ödemeler 108 TL ile 216 TL arasında değişiklik gösterecek.



elektrik ve doğalgaz faturası destek paketi

Aile üyesi başına ödeme yapılacak

Konuyla ilgili yapılan duyuruda, devlet ihtiyaç sahibi ailelere fatura yardımı sunuyor. Faturalandırma, evdeki kişi sayısına göre yapılır. Ödeme tutarı, hanehalkı üyesi sayısına göre aşağıdaki gibi hesaplanacak;

1-2 kişilik bir hane için aylık 75 kWh (108 TL),

Üç kişilik bir hane için ayda 100 kilovat saat (144 TL)

Dört kişilik bir hane için aylık 125 kWh (180 TL)

5 kişi ve üzeri haneler için aylık 150 kWh (216 TL).

240 kWh'ye kadar olan ilk kısmi akış için 1,44 lira kWh cari oran baz alınmıştır.

Başvuru şartları nelerdir?

Duyuruya göre ödemeler PTT üzerinden yapılacak. HDestek ödemesine hak kazanmak için hanenizdeki her kişinin net asgari ücretin 1/3'ünü kazanması gerekir. 1 Temmuz öncesi bu miktar 1.417 TL idi. Ancak asgari ücret 5.500 liraya çıkarıldığında bu miktar 1.833 liraya yükseldi. Geliri 7.332 liranın altında olan dört kişilik bir aile bu haktan yararlanabilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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