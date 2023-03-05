Vakıfbank, müşterilerine acil nakit ihtiyacı durumunda destek olmak amacıyla 5 bin TL kredi imkanı sunuyor. Kamu bankası, resmi web sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda müşterilerine, şubelerden anında nakit kredi alabileceklerini belirtiyor. Ayrıca daha önceden kredi başvurusu yapan ancak onay alamayan müşteriler de düşük faizli ve masrafsız ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilecekler.
Kredi
05 Mart 2023 - 09:00
Kimliğiyle giden acil krediyi kapacak! Vakıfbank tek bir şartla anında 5000 tL kredi veriyor!
Vakıfbank, acil paraya ihtiyacı olan kişilere 5000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Bu ödeme için kimliksiz ve gelir belgesiz başvuru yapılabilecek. Vakıfbank'ın bu hizmeti ile acil nakit ihtiyacı olan kişilerin kolayca paralarını alabileceği ve işlerini halletmelerine yardımcı olunacağı belirtiliyor.
Kredi
05 Mart 2023 - 09:00