Kredi
05 Mart 2023 - 09:00

Kimliğiyle giden acil krediyi kapacak! Vakıfbank tek bir şartla anında 5000 tL kredi veriyor!

Vakıfbank, acil paraya ihtiyacı olan kişilere 5000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Bu ödeme için kimliksiz ve gelir belgesiz başvuru yapılabilecek. Vakıfbank'ın bu hizmeti ile acil nakit ihtiyacı olan kişilerin kolayca paralarını alabileceği ve işlerini halletmelerine yardımcı olunacağı belirtiliyor.

Kredi
05 Mart 2023 - 09:00
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Kimliğiyle giden acil krediyi kapacak! Vakıfbank tek bir şartla anında 5000 tL kredi veriyor!
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Vakıfbank, müşterilerine acil nakit ihtiyacı durumunda destek olmak amacıyla 5 bin TL kredi imkanı sunuyor. Kamu bankası, resmi web sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda müşterilerine, şubelerden anında nakit kredi alabileceklerini belirtiyor. Ayrıca daha önceden kredi başvurusu yapan ancak onay alamayan müşteriler de düşük faizli ve masrafsız ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilecekler.

VAKIFBANK ACİL PARA İSTEYENLERE 5000 TL ÖDEME YAPACAK, KİMLİKSİZ, GELİR BELGESİZ ÖDEME ALIN!

Vakıfbank, bireysel ve ticari müşterilerine yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında müşteriler, şubeler aracılığıyla anında 5 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Kredi kullanımı için belirli şartlar aranıyor ve kredi faiz oranları oldukça düşük seviyede tutulmuş. Ayrıca ödeme seçenekleri de müşterilerin ihtiyaçlarına göre esneklik gösteriyor. Kampanya, müşterilerin ilgisiyle karşılaştı ve bazı Vakıfbank şubelerinde yoğunluklar yaşandı.



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VAKIFBANK 5 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank'ın duyurduğu 5 bin TL ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak için en yakın Vakıfbank şubesine gitmek gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin yanlarında kimlik ve gelir belgesi bulundurmaları önemli bir şart olarak belirtiliyor. Vakıfbank, başvuru sonucunu müşterilere 5 dakika içinde bildiriyor. Kampanyada kredi notunun en az 1100 olması gerekiyor. Kredi geri ödemelerinde ise 3 ay erteleme imkanı sunuluyor. Vakıfbank 5 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası, acil nakit ihtiyacı olanlar için hala devam ediyor.

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