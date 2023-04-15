Kimliğiyle PTT'ye gelen fatura derdinden kurtulacak! Faturası 135 TL'den fazla gelenler dikkat: Faturanızı PTT ödeyecek! İşte şartı







AİLELERE FATURA DESTEĞİ!







PTT üzerinden elektrik desteği sağlanmaktadır. Belirli tutarı aşan faturalara destek ödemesi sağlanmaktadır. Elektrik fatura ödemesi ne kadardır? Kimler faydalanacaktır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.PTT üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası desteği sağlanacaktır. 135 TL üzeri faturalarda ödemeler gerçekleştirilecektir. Devletten gelen fatura desteği müjdesi vatandaşların yüzlerini güldürdü. Kimlik ve fatura bilgileri ile PTT'ye gidilmesi yeterli olacaktır.Elektrik fatura desteğinin tutarı belli oldu. 135 TL üzerinde elektrik faturası olan vatandaşlar destekten faydalanacaklardır. 1 kişilik ailelere 130,09 TL, 3 kişilik aileye 173,46 TL, 4 kişilik olan aileye 216,82 TL, 5 kişilik aileye 260 TL destekte bulunulmaktadır. Elektrik kullanımlarına bağlı olarak ödenecek miktarlarda değişiklik olabilir. İhtiyaç sahibi ailelerin evde yaşayan kişi sayısını net bir şekilde belirtmeleri önemlidir. Elektrik faturası desteğinden yararlanmak oldukça kolaydır. Aileler e-Devlet sisteminde başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru için TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılmalıdır. Giriş yapılmasının ardından 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' seçeneğinden formu eksiksiz doldurmalıdır. Kronik hastalığı bulunan kişiler ise elektrik tüketim desteği için SYD vakfına başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru onaylandığı takdirde PTT'den ödemeler alınabilecektir.