Ptt tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuç alarak, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ödeme alabilirler.
Kredi
07 Şubat 2023 - 13:00
Kimliğiyle PTT'ye giden 45.000 TL alacak! Duyuru az önce yapıldı
PTT ile Aktif Bank'ın ortak yürüttüğü kampanya ile vatandaşlar kolayca kredi çekebilecek. Her vatandaşın kolayca başvurabileceği kredi sayesinde herkes için bir kredi planı oluşturulabilecek. İşte o kredinin detayları...
Kredi
07 Şubat 2023 - 13:00
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PTT İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI: 80000 TL'YE KADAR NAKİT KREDİ ÖDEMESİ ALIN! Ptt, Vatandaşlarımız için özel olarak düzenlenen İhtiyaç Kredisi kampanyası ile başlayan kredi kampanyasına katılmak isteyen tüketicilere, internet ve cep telefonu üzerinden ödeme alma imkanı sunuluyor. Kredi kampanyasına katılarak başvuran vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabiliyor. En yakın Ptt şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyaya cep telefonları üzerinden mesaj atarak da başvuru yapma imkanı sizlere sunulmakta. Tüm vatandaşlarımız, Ptt tarafından Aktif Bank ile birlikte verilen Nakit Kredi Kampanyasından yararlanabilecek. İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirdiğinizde, 80000 TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Emekli olmanız durumunda ise, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, 3 ay ertelemeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI: 80000 TL'YE KADAR NAKİT KREDİ ÖDEMESİ ALIN! Ptt, Vatandaşlarımız için özel olarak düzenlenen İhtiyaç Kredisi kampanyası ile başlayan kredi kampanyasına katılmak isteyen tüketicilere, internet ve cep telefonu üzerinden ödeme alma imkanı sunuluyor. Kredi kampanyasına katılarak başvuran vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabiliyor. En yakın Ptt şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyaya cep telefonları üzerinden mesaj atarak da başvuru yapma imkanı sizlere sunulmakta. Tüm vatandaşlarımız, Ptt tarafından Aktif Bank ile birlikte verilen Nakit Kredi Kampanyasından yararlanabilecek. İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirdiğinizde, 80000 TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Emekli olmanız durumunda ise, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, 3 ay ertelemeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.
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