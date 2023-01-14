GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 18:42

Kimlik belgesi eski olanlar yandı! En geç o güne kadar değiştirilmesi gerekiyor: 10 yıl detayı...

2023 yılına girilir girilmez birçok resmi belge ücretinde artış yaşandı. 2023 yılı yeniden değerlendirme oranının 2,9 oranında hesaplanmasının ardından kimlik yenileme ücretleri de belli oldu. İşte, 2023 yılı güncel kimlik yenileme ücretleri...

GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 18:42
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kimlik belgesi eski olanlar yandı! En geç o güne kadar değiştirilmesi gerekiyor: 10 yıl detayı...
TAKİP ETTAKİP ET


2022 yılında kimlik yenileme işlemini tamamlayamayan vatandaşların işlemi 2023 yılına sarktı. Bu kapsamda kimliğini yenilemek isteyenler, yeni yılda kimlik yenilemek için ödeyecekleri ücreti araştırıyor. peki, 2023 kimlik yenileme ücretleri ne kadar oldu? İşte, yeni kimlik yenileme ücretleri...

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeniden değerleme oranının %122,9 olarak belirlenmesi sonrasında kimlik yenileme ücretinde de artış yaşandı. 2022 yılında yeni kimlik kartı ve değiştirme nedeni ile düzenlenen kimlik kartının ücreti 37,50 TL olurken, kayıp nedeni ile çıkarılan kimlik ücretleri de 75 TL olmuştu. Bu yıl yapılan zamların ardından bildirim süresinin dışında doğumdan dolayı düzenlenen kimliklerin ücreti 83 TL'ye, kayıp nedeniyle çıkartılan kimliklerin ücreti de 166 TL'ye yükseldi.

KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?



Kimlik yenileme işlemleri Nüfus Müdürlüklerinden yapılmaktadır. Bu işlem için "randevu.nvi.gov.tr" adresinden ya da ALO 199 hattından randevu alınarak ilgili müdürlüklere başvuru yapılmaktadır.

 yeni kimlik kartı çıkarma

KİMLİK YENİLEME İŞLEMLERİNDE TALEP EDİLEN BELGELER NELERDİR?

Yeni kimlik kartı çıkarmak isteyen vatandaşlar nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgeleriyle birlikte iki tane biometrik fotoğraflarıyla nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak yeni kimlik kartlarını çıkartabilirler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ