Kimlik belgesi eski olanlar yandı! En geç o güne kadar değiştirilmesi gerekiyor: 10 yıl detayı...







2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?







KİMLİK YENİLEME İŞLEMLERİNDE TALEP EDİLEN BELGELER NELERDİR?

2022 yılında kimlik yenileme işlemini tamamlayamayan vatandaşların işlemi 2023 yılına sarktı. Bu kapsamda kimliğini yenilemek isteyenler, yeni yılda kimlik yenilemek için ödeyecekleri ücreti araştırıyor. peki, 2023 kimlik yenileme ücretleri ne kadar oldu? İşte, yeni kimlik yenileme ücretleri...Yeniden değerleme oranının %122,9 olarak belirlenmesi sonrasında kimlik yenileme ücretinde de artış yaşandı. 2022 yılında yeni kimlik kartı ve değiştirme nedeni ile düzenlenen kimlik kartının ücreti 37,50 TL olurken, kayıp nedeni ile çıkarılan kimlik ücretleri de 75 TL olmuştu. Bu yıl yapılan zamların ardından bildirim süresinin dışında doğumdan dolayı düzenlenen kimliklerin ücreti 83 TL'ye, kayıp nedeniyle çıkartılan kimliklerin ücreti de 166 TL'ye yükseldi.Kimlik yenileme işlemleri Nüfus Müdürlüklerinden yapılmaktadır. Bu işlem için "randevu.nvi.gov.tr" adresinden ya da ALO 199 hattından randevu alınarak ilgili müdürlüklere başvuru yapılmaktadır.Yeni kimlik kartı çıkarmak isteyen vatandaşlar nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgeleriyle birlikte iki tane biometrik fotoğraflarıyla nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak yeni kimlik kartlarını çıkartabilirler.