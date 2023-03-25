KAMU PERSONELİ
25 Mart 2023 - 15:30

Kimlik fotokopisiyle gelen o belediyede işe başlayacak! 2 şartı var: KPSS'siz, sınavsız personel alımı başladı

İzmir Güzelbahçe Belediyesinden güncel personel alım ilanı yayınlandı. Başvuru yapılacak pozisyonlar belli oldu. Başvuru şartları nelerdir, hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz….

KAMU PERSONELİ
25 Mart 2023 - 15:30
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Kimlik fotokopisiyle gelen o belediyede işe başlayacak! 2 şartı var: KPSS'siz, sınavsız personel alımı başladı
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İş arayanlara sevindiren haber İzmir’in belediyesinden geldi. Belediye tarafından yayınlanan ilanda başvuru ve adaylarda aranan şartlar sıralandı. İşte detaylar…

personel alımı

İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Güzelbahçe Belediyesi iş güvenliği uzmanı alımı yapılacaktır. Başvuru sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. En az 5 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış, sabıka kaydı bulunmamış, tercihen iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunu olmalıdır.

B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği belgesine gerekmektedir. Güzelbahçe semtinde ikamet ediyor olmalı. Kimlik Fotokopisi Başvuru Formu Başvurular, ikametgah belgesi ve diploma fotokopisi ile birlikte yapılır.

İZMİR GÜZELBAHÇE PERSONEL ALIM BAŞVURUSU

Adaylar 25 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapabilirler. Özgeçmişiniz ile Güzelbahcepersonel@gmail.com adresine başvurabilirsiniz.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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