Kimlik fotokopisiyle gelen o belediyede işe başlayacak! 2 şartı var: KPSS'siz, sınavsız personel alımı başladı

İş arayanlara sevindiren haber İzmir’in belediyesinden geldi. Belediye tarafından yayınlanan ilanda başvuru ve adaylarda aranan şartlar sıralandı. İşte detaylar…
İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Güzelbahçe Belediyesi iş güvenliği uzmanı alımı yapılacaktır. Başvuru sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. En az 5 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış, sabıka kaydı bulunmamış, tercihen iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunu olmalıdır. B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği belgesine gerekmektedir. Güzelbahçe semtinde ikamet ediyor olmalı. Kimlik Fotokopisi Başvuru Formu Başvurular, ikametgah belgesi ve diploma fotokopisi ile birlikte yapılır.