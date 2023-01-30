Kimlik kartı olan emeklilere 8750 TL ödeme müjdesi! Kaçıran karalar bağlayacak! Hemen başvurun

Emekli vatandaşlar ve yeni emekli olacak olanların en çok takip ettiği konulardan biri de bankaların verdiği banka promosyonları. Peki banka promosyonları ne kadar oldu? Yapı kredi
ve Denizbank emekli promosyonu alma şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYONLARI
Emekli vatandaşlar banka seçimlerinden önce bankaların vereceği promosyon tutarlarını ve şartlarını merakla araştırıyor. Yapı Kredi ve Denizbank maaşını taşıyan müşterilerine 8 bin 750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ancak maaşını bankaya taşımayan müşteriler promosyon kampanyasından yararlanamıyor. Emekli maaşını taşıdıktan sonra promosyon anlaşmasını yapan emekliler maaşlarını aldıkları ilk aydan sonraki günler içinde promosyon ödemelerini de alıyor. Başvurular Yapı Kredi ve Denizbank mobil uygulamaları üzerinden de yapabiliyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR
Yapı Kredi ve Denizbank'ın imza attığı kredi kampanyasından yalnızca emekli olan ve maaşını taşıyan vatandaşlar faydalanabilecek. Kredi verirken müşterinin kredi puanı önemsenecek. Bu durumda kişinin kredi başvurusu olumsuz olarak etkilenebiliyor. Verilecek tutar ve ödeme planı kişinin emekli maaşına göre düzenleniyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlar promosyon ödemesinden de faydalanabiliyor. Promosyonu alabilmek için 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor.
EMEKLİLİK SÜRENİZ ÖNEMLİ DEĞİL
Emekli vatandaşın ne zaman emekli olduğu ise önemsenmeyecek. Kendi maaşına göre başvuru yapacak vatandaşlar kimlik numaraları ile birlikte başvurularını internet üzerinden yapabilecek. Aynı zamanda mobil uygulama, telefon ve en yakın şube üzerinden de başvurular yapılabilecek. Bütün emekliler için geçerli olan 8 bin 750 TL kampanyası için başvurular Yapı Kredi ve Denizbank'a yapılacak.