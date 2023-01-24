Kimlik kartı olan ev hanımları dikkat! Devlet maaşa bağlıyor: 1100 TL ödeme yapılacak! Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon derken geçim sıkıntısı dar gelirli aileleri çok olumsuz etkiliyor. Dar gelirli ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e devlet üzerinden başvuru yapıldığı taktirde 1100 TL ödeme desteği yapılıyor. İşte detaylar...
DAR GELİRLİ AİLELERE 1100 TL PARA YARDIMIDevletten ev hanımlarına 500 TL ve 1100 TL arasında yardım ödemesi yapıyor. Geçinmekte zorluk çeken, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek yardım detayları belli oldu. Yardıma başvurular e devlet üzerinden yapılacak. e devlet yardım ödemesi başvuru sayfası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
İhtiyaç sahibi olan ev hanımlarına verilecek olan yardım kampanyası başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan yardım kampanyasına ilişkin detaylarda belli oldu. Haberi duyan ev hanımları e devlet sitesine giriş yaparak sayfaya hücum etti. Fakat bu ihtiyaç yardımından yararlanabilmek için bir takım şartlar bulunuyor. Bu şartları sıralayacak olursak.
- Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı Olmak
- Muhtaç durumda olmak
- Gelir durumunun olmaması
- Sigortanın olmaması
- Bir ya da daha çok çocuk sahibi olmak
- Gelir durumunun sabit olmaması gibi şartlar bulunuyor.