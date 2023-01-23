EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 08:30

Kimlik kartınızdaki detay her ay yardım parası getirecek! Bununla başvurana en az 850 TL ödenecek: Milyonlarca kişi bayram edecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ailelere yaptığı sosyal destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar ödemelerini alacakları tarihi araştırıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak? Hak sahipleri ne kadar ödeme alacak? İşte, Aile Destek Paketi ödemeleriyle ilgili detaylar...

EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 08:30
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Kimlik kartınızdaki detay her ay yardım parası getirecek! Bununla başvurana en az 850 TL ödenecek: Milyonlarca kişi bayram edecek!


Ocak ayına ait sosyal destek ödemeleri yılbaşından önce hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştı. 29 Aralık 2022'de konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile, Ocak ayının birinci haftasında yatırılacak Aile Destek Paketi ödemelerini öne çektik ve bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık. Aile Destek Paketi kapsamında üç milyon haneye 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni dahilinde 2,2 milyon haneye 919 milyon lira olacak şekilde toplamda üç milyon haneye 3,8 milyar TL ödememiz olacak." demişti.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANACAK MI?

Yeni yılda asgari ücrete yapılan zammın ardından vatandaşlar sosyal destek ödemelerinde bir artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. Ancak konuyla ilgili bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

2023 OCAK AYI SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADARDIR?



Kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenen sosyal destek ödemelerinde, gelire göre yardım miktarı da değişiyor. Bu doğrultuda hak sahiplerine aylık gelirlerine göre yapılan ödemeler şöyledir:

450 TL ve altında olanlara: 1.250 TL

450 TL üzerinde ve 911,15 TL'nin altında olanlara: 1.100 TL

911,15 TL üzerinde ve 1.372,30 TL'nin altında olanlara: 950 TL

1.372,30 TL üzerinde ve 1.833,45 TL'nin altında olanlara 850 TL yardım yapılacak.

 sosyal destek ödemeleri

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru sahibinin:

- T.C vatandaşı olması,

- Mavi kartlı olmaması,

- İkametgahının yurtiçinde olması,

- 18 yaşından büyük olması,

- Hanesinde memur, kamu çalışanı, noter ya da muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan ve borçlanan kişilerin olmaması gerekiyor.

Sosyal destek ödemesinden faydalanmak isteyenler başvuru işlemlerini e-Devlet sisteminden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapabilecekler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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