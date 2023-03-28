Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! Bu detay varsa PTT'den 3.028 TL yardım alabilirsiniz: Yardım sınırları zorlandı!













SED YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

BAŞVURU İÇİN 10 GÜN KALDI

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde Aile Bakanlığı tarafından ödenen tüm geçim yardımları vatandaşların gündeminde. SED ödemelerine son dönemde dar gelirliler, ihtiyaç sahipleri ve çocuklarının okul masraflarını ödemekte güçlük çekenler yoğun ilgi gösteriyor. Devlet bu ödeme kapsamında çocukların eğitim masraflarını karşılamaktadır. Mart ayı sonunda Nisan ayı ödemeleri faizli olarak izlenmeye başlandı. Peki kimler çocuk yardımı alır? SED yardımı başvurusu için gerekli şartların neler olduğunu açıklayan Aile Bakanı Derya Yanık, Nisan 2023 SED yardımı ödemelerine ilişkin tüm detayları anlattı.Nisan 2023 SED ödemeleri için meraklı bekleyiş başladı. Milyonlarca kişinin aldığı tazminatın ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve daha birçok soru soruluyor. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık ödeme tarihini vererek kimlerin yararlanabileceğini açıkladı. SED yardımı başvuru şartları ve detayları haberimizde...Bildiğiniz gibi, Aile Bakanlığı birçok kişiye bu durumla başa çıkmalarına yardımcı olacak yollar sunuyor. Bunlardan biri de çocuklu ailelere sosyal ve maddi destek. Bu kreş ve okul ücreti her ay düzenli olarak hesaba yatırılır ve 12 ay sürer. Çocuklu aileler SED ödemelerini başvuru üzerine alabilirler. Ayrıca Nisan 2023 SED yardımı tarihleri de açıklandı. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık son anda bir açıklama yaparak ödeme takvimini açıkladı. Nisan 2023 SED ödemeleri, 15 Nisan'dan itibaren hesaplara alacak kaydedilecektir.Çocuklu tüm aileler, gerekli kriterleri karşılamaları halinde SED ödemesine başvurur. Başvuru için 10 gün. SED ödemesini Nisan ayında almak istiyorsanız e-devlet veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla başvuruda bulunmanız gerekmektedir. SED ödeneğine başvurmak için en önemli kriter çocuğun okula gitmesi ve aynı zamanda kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olmasıdır. Ayrıca devlet korumasına alınan çocuklar bu ödemeden yararlanır, korumadan ayrılan çocuklar da yardımı alır.SED ödemesinin miktarı çocuğun eğitim düzeyine göre değişmektedir. 2023 SED ödeneği ilkokul ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine tahsis edilirse, bu yıl için azami ödeme 3.038 TL'dir. Ücret tek bir çocuk için değil, çocuk başına ödenir, böylece bir hanedeki bir kişi tüm çocukları için yardım başvurusunda bulunabilir.