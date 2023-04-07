Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! TCKN bu numarayla bitiyorsa o bankadan özel ödeme yapılacak: Milyonlarca kişi yararlanacak

Akbank, müşterilerine nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için yeni bir kampanya sunuyor. Kampanyaya katılmak isteyen herkes, kendi TC kimlik numarası üzerinden 90.000 TL'ye kadar kredi onayı alabilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilir. Akbank, belirtilen şartlar dahilinde başvuruları değerlendirerek, müşterilerine ödemelerini gerçekleştiriyor. 24 ay vadeli bu kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi almak isteyen Akbank müşterileri, daha ayrıcalıklı kredi paketlerinden faydalanabilirler. Ayrıca, Ramazan Bayramı kredisi kullanarak bireysel tüketici kredilerini masrafsız ve gelir belgesiz olarak alabilirler.
Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan müşteriler, düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayabilirler. Ayrıca, ihtiyaç kredisini kendi banka hesapları üzerinden kullanacak olan müşterilere, internet şifresi almaları öneriliyor. Akbank, müşterilerine TC kimlik numarası ile başvurabilecekleri kampanyalar sunarken, SMS ile de kredi başvurusu yapmalarını sağlıyor. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için "kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını 44 25 numarasına göndererek kredi onayı alınabilir.