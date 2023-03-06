Kimlik kartıyla ATM'ye gidenlere ödenecek! Acil ihtiyaçlara 15.000 TL nakit para desteği













NAKDİ YARDIM NE KADAR?

KARŞILIKSIZ NAKDİ YARDIMLAR KİMLERE VERİLİYOR?

AİLE DESTEK PAKETİ KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara yüklü miktarda destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bu ücretler bu yıl farklı ücretler içeriyor. Isınma, doğalgaz, elektrik, gıda gibi birçok yardım ödeniyor. Özellikle kış aylarında vatandaşlara birçok yardım dağıtılmaya devam edilse de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteği maddi desteği de devam ediyor. Maddi yardım almak isteyenler için detaylar üzerinde çalışılıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan vatandaşlara birçok destek ödemesi devam ediyor. Bu yıl ısınma, doğalgaz, elektrik ve gıda gibi birçok destekler veriliyor. Eklenen nakdi yardımın detaylarını düşünürken herkes nakdi yardımdan nasıl yararlanabileceğini merak etmeye başladı.Yardıma muhtaç vatandaşlar ne kadar nakdi yardım alıyor merak edilmekte. Nakdi destek 12 aylık düzenli hibelerden biri ama aynı zamanda 1250 TL veriliyor. Yoksul vatandaşlara verilen nakdi yardımların detayları belirlenirken, ailedeki kişi sayısından da yardımın miktarı etkileniyor.Nakdi destek isteyen ve başvuru yapabilecek vatandaşlar için kimlerin başvuru yapacağı merak ediyor. Nakdi yardım almak için kişinin sosyal güvencesi olması gerekmez. Bu destek genellikle belediyeler ve devlet tarafından sağlansa da bu aşamada belirleyici olan kişinin sosyal güvencesinin olmamasıdır.Nakdi yardımın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile desteğini desteklemektedir. Aile destek paketleri için yapılan başvurular elektronik yönetim aracılığıyla işlenir. Ödemeler vatandaşlara PTT üzerinden yapılıyor. Aile yardımı paketi almak isteyen dar gelirli kişilere 12 ay boyunca aylık 1250 TL nakdi yardım yapılacak. Aile desteği için başvuran kişinin asgari ücreti aşmaması veya sosyal sigortasının bulunmaması gerekir. Aile Destek Paketi 510 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamındaki kamu çalışanları, 5510 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamındaki memurlardan SGK'dan gelir veya aylık alan memurlar ve İŞKUR'dan maaş alanlar aylık almaktadır. işsizlik ödeneği veya İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği almıyor.