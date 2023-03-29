Kimlik kartıyla bankaya gelen 25.000 TL'yi alıp götürecek! Nakit ihtiyacına ilaç gibi gelecek: O bankadan duyuru yapıldı

Yapı kredi Bankası haberi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sevindiren haber geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Başvurular kişilerin kimlik numaralarının son hanesine bakılarak yapılacak. Ayrıntılar yazının devamında.
YAPI KREDİ'DEN İHTİYAÇ KREDİSİ
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kimlik numaraları ile bankaya başvuruda bulunabilecekler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların banka kredi puanının 1500 ve üstünde olması gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak isteyen ve kredi alan vatandaşların paraları aynı gün içerisinde hesaplarına yatacak. Aynı zamanda 25.000 TL'ye kadar alınabilecek olan kredinin vadesi 36 ay olarak belirlendi. Bunun yanı sıra ilk taksit ödemesinde de 9 gün erteleme yapılacağı duyuruldu.
Başvuru yapmak isteyenler bulundukları noktaya yakın olan Yapı Kredi şubesine giderek başvuru yapabilirler. Ayrıca, cep telefonundan SMS ile de başvuru yapılabilir. Bankada hesabı olan vatandaşlar ise mobil uygulama üzerinden istedikleri her saat işlemlerini yapabilirler. Bireysek müşteriler cep telefonundan 4411 numarasına sms yollayarak başvuru yapabilir. Bu işlem için, ' Bireysel ' yazıp bir boşluk bırakıp TC numarası ve aylık gelir yazılarak 4411'e mesaj atılması gerekmektedir. Bu mesaja krediden onay çıkıp çıkmadığı konusunda Yapı Kredi tarafından sms ile geri dönüş yapılacağı duyuruldu.