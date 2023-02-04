Kimlik kartıyla gelen 10.000 TL'yi evine götürecek! Bu banka şartsız herkese para dağıtıyor!

Yapı kredi Bankası’nın internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruya göre başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar 10000 TL’yi evine götürebilecek.
TC Kimlik Kartını Götür Para İle DönYapı Kredi Bankası’na gidip kredi şartlarına uygunluk sağlayarak başvurduktan sonra aynı gün içerisinde 10000 TL kredi hesabınıza yansımaktadır. Bu kampanyadan faydalanmak ise TC kimlik numaraları üzerinden yapılması gereken sorgulamadan geçmeniz yeterlidir. Bu sorgulamanın ardından kredi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
Nakit sıkıntısı ile boğuşulan bu günlerde ihtiyaç kredisine herkes başvurmaktadır. Yapı Kredi Bankası da en düşük faiz oranları ile birlikte başvurularını açmaktadır. Başvuru yapabilmeniz için ise kredi notunuzun 1400 ve üzerinde olması yeterlidir.