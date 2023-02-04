Kredi
04 Şubat 2023 - 11:45

Kimlik kartıyla gelen 10.000 TL'yi evine götürecek! Bu banka şartsız herkese para dağıtıyor!

Yapı Kredi Bankası'nın müşterilerine büyük müjde. Şartları kapsayan herkes 10000 TL'yi evine götürecek.

Kredi
04 Şubat 2023 - 11:45
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Kimlik kartıyla gelen 10.000 TL'yi evine götürecek! Bu banka şartsız herkese para dağıtıyor!


Yapı kredi Bankası’nın internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruya göre başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar 10000 TL’yi evine götürebilecek.

TC Kimlik Kartını Götür Para İle Dön

 Yapı Kredi Bankası’na gidip kredi şartlarına uygunluk sağlayarak başvurduktan sonra aynı gün içerisinde 10000 TL kredi hesabınıza yansımaktadır. Bu kampanyadan faydalanmak ise TC kimlik numaraları üzerinden yapılması gereken sorgulamadan geçmeniz yeterlidir. Bu sorgulamanın ardından kredi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.



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Nakit sıkıntısı ile boğuşulan bu günlerde ihtiyaç kredisine herkes başvurmaktadır. Yapı Kredi Bankası da en düşük faiz oranları ile birlikte başvurularını açmaktadır. Başvuru yapabilmeniz için ise kredi notunuzun 1400 ve üzerinde olması yeterlidir.

Kredi Başvurusu

TC kimlik numaranız için yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunu sonucu uygun olan vatandaşlara cep telefonlarına SMS olarak bildirilecektir. Bu bildirmeden kaç krediye kadar onay aldığınız hakkında tüm detaylar bulunacaktır.

SMS üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin yapması gereken TC kimlik numarası, aylık geliri ve doğum tarihini ( gün/ay/yıl şeklinde) yazıp 4411’e göndermektedir. Sonuçlar ise 5 dakika içerisinde SMS olarak size bildirilecektir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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