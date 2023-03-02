Kimlik kartıyla şubeye gelen parayı götürecek! İş Bankası'ndan kaçırılmaz kredi kampanyası başladı

Vatandaşların nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bankalar kredi kolaylığı sağlamaya devam ediyor. O bankadan da uygun faizli ihtiyaç kredisi haberi geldi. Peki kredi ödemeleri nasıl olacak? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASIBankalar kredi konusunda adeta birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. İş Bankası tarafından yapılan duyuruya göre vatandaşlar için 100 bin TL üzeri krediler için 12 ay, 50 bin TL ve 100 bin TL arasında çekilecek krediler için 24 ay, 50 bin TL altında krediler için de 36 ay vade uygulanacak. 50 bin TL kredi çeken bir müşteri 36 ay vade ve yüzde 1.95 faiz oranıyla ödeme alacak. Ödemeler ise aylık 2 bin 102 TL 9 kuruş olarak yapılacak. Başvuru yapacak vatandaşların gelir belgeleri, kimlikleri, başvuru formunu yanında götürmeleri gerekiyor.
Faiz oranı, çekilecek kredi ve kredi vadesi gibi durumların değiştirilmesi ile ilgili haklar banka tarafından saklı tutulmaktadır. İş Bankası mobil uygulaması üstünden başvuru yapmak isteyen vatandaşların Kredilerim kısmına girip Anında Başvuru seçeneğini seçerek Hemen Başvur demeleri gerekiyor. Aynı zamanda başvurular bankamatik üzerinden ve SMS ile de yapılabiliyor. Bankamatik üzerinden başvuru yapacak müşterilerin diğer işlemler seçeneğini, başvurular seçeneğini ve anında kredi seçeneğini seçerek işlemlerini yapması gerekiyor. Kartsız şekilde başvuru yapacak kişilerin başvurular- ihtiyaç kredisi adımları ile başvuru oluşturması gerekiyor. SMS ile başvuru yapacak müşterilerin telefonlarından 4402 numarasına NAKİT, kimlik numaraları, talep ettikleri kredi tutarı, doğum tarihini yazarak mesaj göndermeleri gerekiyor. Telefon bankacılığı üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların 0 850 724 0 724 numarasını araması gerekiyor.