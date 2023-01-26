Kredi
26 Ocak 2023 - 09:45

Kimlik kartıyla şubeye gidenin 50.000 TL'si hazır! Ziraat Bankası kasayı açtı: Başvuranlara para yağdıracak!

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası emeklilere öyle bir fırsat sundu ki şubelere vatandaşlar akın etti. Tek bir belge ile başvuru yapanlara anında faizsiz 50 bin TL kredi desteği geldi. Bununla beraber kefil şartı olmaması da ilgiyi arttırdı. İşte Ziraat Bankası 50 bin TL faizsiz kredi imkanı için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Kredi
26 Ocak 2023 - 09:45
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Kimlik kartıyla şubeye gidenin 50.000 TL'si hazır! Ziraat Bankası kasayı açtı: Başvuranlara para yağdıracak!
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ZİRAAT BANKASI 3 DAKİKADA PARA DAĞITIYOR



Türkiye’nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası emeklileri mutlu edecek bir kampanya ile geldi. Tek benge ile başvuru yapacak emeklilere 50 bin lira kredi desteği sağlanacak. Üstelik faizsiz. Duyanı havalara uçuran haberden sonra emeliler soluğu Ziraat Bankası’nda almaya başladı. Peki 50 bin lira faizsiz kredi almak için şartlar ne?

Ziraat Bankası son kampanyası ile kefilsiz şartsız faizsiz tam tamına 50 bin lira dağıtacak. Üstelik o belgeyi getiren 3 dakikada parasına kavuşacak.

EMEKLİLER AKIN EDECEK



Ziraat Bankası emekliler için kesenin ağzını iyice açtı. 50 bin lira faizsiz kredi almak için ise gelir belgesi beyanı şart. Ancak bunun dışında hiçbir şey gerekli değil. Başvuruların nereden yapılacağını merak edenler için başvurular bankalardan ya da internet bankacılığından yapılacak.

ziraat Faizleri bile olmayan kredi ödemelerini emekliler ATM’den bile alabilecekler. Anında banka hesabına geçecek olan kredilerde emeklilere 36 ay da vade tanınacak.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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