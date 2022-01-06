GÜNDEM
06 Ocak 2022 - 23:16

Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başlıyor!

Yeni kimlik kartları için getirilecek uygulama ile birlikte vatandaşlar kartlarında bundan sonra e-İmzalarını kullanabilecekler. Yeni uygulama 10 Ocak'ta başlıyor.

GÜNDEM
06 Ocak 2022 - 23:16
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Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başlıyor!
İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik kartları için daha önceden başlatılan e-İmza çalışmalarının tamamlandığını duyurarak yeni uygulamanın 10 Ocak tarihinde başlatılacağını açıkladı. Bakan Süleyman Soylu, ayrıca kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemlerinin ise şuan için 50 ilde yapılacağını aktardı.







Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mimlik kartlarına e-İmza'ların yüklenmesine 50 ayrı ilde başlayacağını ve uygulamanı ise 10 Ocak'tan sonra gerçekleştirileceğini belirterek e-İmza ile birlikte vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunulacağını söyledi.


 
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