Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başlıyor!

İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik kartları için daha önceden başlatılan e-İmza çalışmalarının tamamlandığını duyurarak yeni uygulamanın 10 Ocak tarihinde başlatılacağını açıkladı. Bakan Süleyman Soylu, ayrıca kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemlerinin ise şuan için 50 ilde yapılacağını aktardı.
Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mimlik kartlarına e-İmza'ların yüklenmesine 50 ayrı ilde başlayacağını ve uygulamanı ise 10 Ocak'tan sonra gerçekleştirileceğini belirterek e-İmza ile birlikte vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunulacağını söyledi.
Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mimlik kartlarına e-İmza'ların yüklenmesine 50 ayrı ilde başlayacağını ve uygulamanı ise 10 Ocak'tan sonra gerçekleştirileceğini belirterek e-İmza ile birlikte vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunulacağını söyledi.