Kimlik numaranıza 15.000 TL yatırılmış olabilir! Duyuru az önce geldi

QNB Finansbank'ın sunduğu kredi imkanlarının detayları hakkında bilgi edinmek mümkün.
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BELİRLENİYOR! HESAPLARINIZI HEMEN KONTROL EDİN! 15 BİN TL ÖDEME YAPILMIŞ OLABİLİR Yapı Kredi, 15 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, internet üzerinden başvuru yapabilecek müşterilerine 36 ay vadeli bir ödeme planı sunuyor. Mobil uygulama aracılığıyla başvuru yapmak, şubeye gitme zorunluluğu olmadan mümkün hale geliyor. ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ
QNB Finansbank, 15 bin TL kredi kampanyasının detaylarını açıkladı. Bu kampanya, gelirli ailelerin kredi alımını kolaylaştırarak onlara destek vermeyi amaçlamaktadır.
QNB FİNANSBANK KREDİ KAMPANYASI
QNB Finansbank, 15 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi ve müşterilerine özel kimlik numaraları ile başvurularını alacak. Banka tarafından sunulan bu kampanyaya göre kredi 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak sağlanacak. Müşteşilerin başvuru yapabilmesi için 5030 numarasına TC kimlik numarasını yazarak göndermesi gerekiyor. Banka tarafından kısa bir süre içinde olumlu veya olumsuz bir görüş bildirilecek. Eğer kredi çekme hakkı kazanılırsa, şubeye gitmek gerekmeden hesabına yatırılabilir ve avantajlı faiz oranlarından faydalanılabilir. YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Müşterilerimiz, küçük oranlı ve 36 ay vadeli, aynı zamanda 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi taleplerini internet üzerinden başvuruda bulunabiliyor ve kısa süre içinde onay alabiliyor. Gelir belgesi talep etmeden önce, kredi formu internet üzerinden doldurulması gerekiyor.