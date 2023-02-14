Kimlik numaranıza hemen bakın! Emeklilerin cebi para dolacak: Bu miktar hemen yarın hesapta!







KAMU BANKALARI PROMOSYON ÖDEMESİ







PROMOSYON ÖDEMELERİNDE BÜYÜK FIRSAT

Bankalar promosyon yarışlarına devam ederken en çok hangi bankanın ödeme yapacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Henüz promosyon ödemesi almayan emekli vatandaşlara yeni ödemeler yapıldığı bilgisi verildi. Nisan ve Haziran aylarında SSK, Bağkur emeklisi 1.100 TL bayram ikramiyesi müjdesi verildi. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank promosyon ödemelerine ilişkin bilgiler haberimizde.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL,3.500 - 7.499 TL aralığında ki emekli maaşlarına 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasında emekli maaşı olanlara 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşına sahip olan vatandaşlara ise ödenecek promosyon ödemesi 5 bin TL olarak belirlendi.Bankalar promosyon ödemelerinde harekete geçerken yeni yılla beraber maaşlara zam gelmesiyle rakamlarda artışlar yaşandı. 8 bin TL'ye kadar ödemeler yapılacağı bilgisi verildi. Ocak ve Haziran ayına ait 6 aylık enflasyon oranlarına bakılarak emeklilere Temmuz ayında zamlı ödeme yapılacak.