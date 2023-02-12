Finans
12 Şubat 2023 - 10:30

Kimlik numaranızda bu sayılar varsa dikkat! 50 bin TL destek ödemesi alabilirsiniz: Duyuru yapıldı

Akbank'tan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi müjdesi geldi. Bu krediye vatandaşlar SMS ile kolayca başvurabilir ve kredi sonucunu öğrenebilir. Vatandaşların kredi notuna göre faiz oranları belirleniyor ve ödeme planı çıkarılıyor. İşte detaylar...

Finans
12 Şubat 2023 - 10:30
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Kimlik numaranızda bu sayılar varsa dikkat! 50 bin TL destek ödemesi alabilirsiniz: Duyuru yapıldı
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Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizli kredi desteği sunan ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 

AKBANK'TAN NAKİT İHTİYACI OLANLARA GÜZEL HABER: YENİ KREDİ KAMPANYASI! 

Akbank'tan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi müjdesi geldi. Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, Akbank, TC kimlik numarası son hanesine göre nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Akbank, T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi desteği sunuyor. Akbank, gelir belgesi ve kefil istemeyen, anında cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapabilecek olan kampanyaya tüm müşterilerine ve potansiyel müşterilerine hitap ediyor. 



akbank

KİŞİNİN KREDİ NOTUNA GÖRE FAİZ ORANLARI BELİRLENİYOR!

Kredi faiz oranlarının kişinin kredi notuna göre belirlendiğini belirten Akbank, başvuruları internet bankacılığı, mobil bankacılık hizmetleri veya Akbank şubelerine giderek yapılabilecek. Başvuruların aynı gün içinde ödemelerine kavuşacak olan başvuru sahipleri tarafından yapılacağını ve kredi desteğinin 36 ay vadeli olarak sunulduğunu belirten Akbank, bu muhteşem fırsatı kaçırmamalarını istiyor. Akbank, mobil uygulaması üzerinden de kolayca başvuru yapabilen kampanyaya, sadece T.C kimlik numarasını yazıp 4425'e SMS göndererek kısa sürede kredi başvurunuzu sonuçlandırabileceğinizi ifade ediyor. Akbank, kredi faiz oranlarını 1200 ve üzeri kredi notuna sahip müşterilerine çok uygun faiz oranları sunarak, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

AKBANK NEDİR?

Akbank, Türkiye'nin en büyük ve en eski bankalarından biridir. 1944 yılında kurulan Akbank, bugün Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biridir. Banka, müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunar ve müşteri memnuniyetini öncelikli tutar.

Akbank, müşterilerine kişisel, ticari ve kurumsal finansman hizmetleri sunar. Banka, kredi kartı, mevduat hesabı, tasarruf hesabı, sigorta ve yatırım ürünleri gibi birçok farklı finansal ürün sunar. Akbank ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir finansal çözümler sunar ve sosyal sorumluluk projelerine destek verir.

Akbank'ın Türkiye'nin ve dünyanın birçok farklı yerinde şubeleri bulunmaktadır. Banka, müşterilerine her yerde kolayca erişilebilir ve hızlı hizmet sunar. Akbank ayrıca online bankacılık ve mobil bankacılık hizmetleri sunar ve müşterilerine istedikleri yerden ve istedikleri zaman finansal işlemlerini yapma imkanı verir.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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