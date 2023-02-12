Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizli kredi desteği sunan ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.
Finans
12 Şubat 2023 - 10:30
Kimlik numaranızda bu sayılar varsa dikkat! 50 bin TL destek ödemesi alabilirsiniz: Duyuru yapıldı
Akbank'tan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi müjdesi geldi. Bu krediye vatandaşlar SMS ile kolayca başvurabilir ve kredi sonucunu öğrenebilir. Vatandaşların kredi notuna göre faiz oranları belirleniyor ve ödeme planı çıkarılıyor. İşte detaylar...
Finans
12 Şubat 2023 - 10:30
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AKBANK'TAN NAKİT İHTİYACI OLANLARA GÜZEL HABER: YENİ KREDİ KAMPANYASI! Akbank'tan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi müjdesi geldi. Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, Akbank, TC kimlik numarası son hanesine göre nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Akbank, T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi desteği sunuyor. Akbank, gelir belgesi ve kefil istemeyen, anında cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapabilecek olan kampanyaya tüm müşterilerine ve potansiyel müşterilerine hitap ediyor. Kredi faiz oranlarının kişinin kredi notuna göre belirlendiğini belirten Akbank, başvuruları internet bankacılığı, mobil bankacılık hizmetleri veya Akbank şubelerine giderek yapılabilecek. Başvuruların aynı gün içinde ödemelerine kavuşacak olan başvuru sahipleri tarafından yapılacağını ve kredi desteğinin 36 ay vadeli olarak sunulduğunu belirten Akbank, bu muhteşem fırsatı kaçırmamalarını istiyor. Akbank, mobil uygulaması üzerinden de kolayca başvuru yapabilen kampanyaya, sadece T.C kimlik numarasını yazıp 4425'e SMS göndererek kısa sürede kredi başvurunuzu sonuçlandırabileceğinizi ifade ediyor. Akbank, kredi faiz oranlarını 1200 ve üzeri kredi notuna sahip müşterilerine çok uygun faiz oranları sunarak, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.
AKBANK'TAN NAKİT İHTİYACI OLANLARA GÜZEL HABER: YENİ KREDİ KAMPANYASI! Akbank'tan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi müjdesi geldi. Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, Akbank, TC kimlik numarası son hanesine göre nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Akbank, T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi desteği sunuyor. Akbank, gelir belgesi ve kefil istemeyen, anında cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapabilecek olan kampanyaya tüm müşterilerine ve potansiyel müşterilerine hitap ediyor. Kredi faiz oranlarının kişinin kredi notuna göre belirlendiğini belirten Akbank, başvuruları internet bankacılığı, mobil bankacılık hizmetleri veya Akbank şubelerine giderek yapılabilecek. Başvuruların aynı gün içinde ödemelerine kavuşacak olan başvuru sahipleri tarafından yapılacağını ve kredi desteğinin 36 ay vadeli olarak sunulduğunu belirten Akbank, bu muhteşem fırsatı kaçırmamalarını istiyor. Akbank, mobil uygulaması üzerinden de kolayca başvuru yapabilen kampanyaya, sadece T.C kimlik numarasını yazıp 4425'e SMS göndererek kısa sürede kredi başvurunuzu sonuçlandırabileceğinizi ifade ediyor. Akbank, kredi faiz oranlarını 1200 ve üzeri kredi notuna sahip müşterilerine çok uygun faiz oranları sunarak, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.
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