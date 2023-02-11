Finans
11 Şubat 2023 - 17:45

Kimlik numaranızı listeden kontrol edin: Aile başına 1.250 TL ödeme almak için gerekli

TC kimlik numaralarla başvuruda bulunan her öğrenciye 1250 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Son hanesi 0,2,4,6 olanlara ödemeler yapıldı. Nakit destek yardımından yararlanmak isteyenler şartları araştırmaya başlarken kimlere ne zaman ödeme yapılacağına dair bilgiler verildi.

Finans
11 Şubat 2023 - 17:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kimlik numaranızı listeden kontrol edin: Aile başına 1.250 TL ödeme almak için gerekli
TAKİP ETTAKİP ET


Öğrencilerin uzun zamandır beklediği KYK burs ve kredi ödemelerinden müjdeli haber geldi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine bakılarak yapıldığı bilgisi verilirken öğrenciler hesaplarını kontrol etmeye başladı bile. Şubat ayının ödeme takvimi belli oldu. İşte KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin detaylar...

2023 ŞUBAT KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ

Kimlik numaranızın son rakamı 0 ile bitiyorsa 6 Şubat



Kimlik numaranızın son rakamı 2 ile bitiyorsa 7 Şubat

Kimlik numaranızın son rakamı 4 ile bitiyorsa 8 Şubat

Kimlik numaranızın son rakamı 6 ile bitiyorsa 9 Şubat

Kimlik numaranızın son rakamı 8 ile bitiyorsa 10 Şubat

KYK burs ve kredi ödeme takvimi

KYK KREDİ ÖDEMESİ

Öğrencilere verilen KYK burs ve kredi ödemeleri her yıl belirlenen zamlar üzerinden artışa tabi tutuluyor. Alınan ödemeler ise kişinin eğitim durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. KYK ödemelerine dair başvurular e devlet üzerinden yapılırken lisans ve önlisans öğrencilerine ise 1.250 TL ödeme gerçekleşir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ