Kimlik numaranızı listeden kontrol edin: Aile başına 1.250 TL ödeme almak için gerekli

Öğrencilerin uzun zamandır beklediği KYK burs ve kredi ödemelerinden müjdeli haber geldi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine bakılarak yapıldığı bilgisi verilirken öğrenciler hesaplarını kontrol etmeye başladı bile. Şubat ayının ödeme takvimi belli oldu. İşte KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin detaylar...
2023 ŞUBAT KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİKimlik numaranızın son rakamı 0 ile bitiyorsa 6 Şubat
Kimlik numaranızın son rakamı 2 ile bitiyorsa 7 Şubat Kimlik numaranızın son rakamı 4 ile bitiyorsa 8 Şubat Kimlik numaranızın son rakamı 6 ile bitiyorsa 9 Şubat Kimlik numaranızın son rakamı 8 ile bitiyorsa 10 Şubat