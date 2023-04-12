Kimlik numaranızın son hanesine bakın! 0,2,4,6 ile bitiyorsa geri ödemesiz para alacaksınız: Duyuru yapıldı







T.C. KİMLİK NUMARASI SONU 2 4 6 8 VE 0 OLANLARA ÖDEME VERİLECEK! GERİ ÖDEME YOK







DOĞALGAZ DESTEĞİ 2023

AİLE DESTEK PROGRAMI 2023

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen destek ödemeleri halen devam etmekte. Devlet sosyal yardım ödemelerine yenisini ekledi. Detaylar haberimizde…Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen destek ödemelerine zam geldi. Destek ödemesi alanlara müjde 2500 Türk Lirası ödeme alacaklar. Detaylar haberimizde... Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve artan enflasyonla birlikte devlet, hane halkı üzerindeki mali yükü hafifletmek için sübvansiyonlar sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyacı olan düşük gelirli ailelere yardım sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın yoksul ve dar gelirli ailelere yaptığı yardım ödemeleri, ekonomik sıkıntılarla boğuşmaya devam eden ülkemiz için büyük önem taşıyor. Yakın zamanda yapılan bir duyuru ile bu destek ödeme hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları basitleştirildi. Artık hane başına yalnızca bir kişi başvurabilir. Ayrıca destek parası, ödeme yapıldıktan sonra doğrudan hanenin banka hesabına yatırılacaktır. Bu sayede vatandaşlar evrak işleriyle uğraşmadan ve bankaya gitmeden yardım paralarını kolayca alabilirler. 2023 asgari ücret artışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğine de yansıdı. Bu bağlamda başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar destek hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Yardımlardaki artış, dar gelirli ailelere ve yoksullara mali yardım sağlamayı amaçlıyor. Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olarak yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlar.Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine yönelik doğal gaz tüketim desteği artırılmış olup, 2023 yılında yeniden yapılandırılacaktır. Kış aylarında üretim arttıkça doğal gaz sübvansiyonları da arttı. Başvuru hakkı kazanan vatandaşlar yılda 415 Türk Lirası ile 1.150 Türk Lirası arasında değişen ödemeler alıyor. Ancak 2023 yılından itibaren bu tutarlar 900 Türk Lirasından 2.500 Türk Lirasına çıkmıştır. Yenileme ile birlikte doğal gaz üretimi yoksul vatandaşların büyük talebini karşıladı.2023, aile yardımı programları da dahil olmak üzere bir dizi destekler artış gördü. Asgari ücret, emekli aylıkları ve memur emekli maaşlarındaki artışlar da aile destek hizmetlerini etkilemiştir. Daha önce 450 Türk Lirası olan destek ödemeleri 600 Türk Lirasına yükseltilerek 850 Türk Lirası ve 1.250 Türk Lirasına çıkarıldı. Bu artış ile yardım başvurusunda bulunan ailelere daha fazla destek sağlanması amaçlanmaktadır.2023 yılından itibaren artan bir diğer destek ödemesi ise elektrik kullanım desteğidir. Elektrik Tüketim Desteği, dar gelirli hanelere yönelik bir sosyal yardım programıdır. Bu program kapsamında hanedeki her bir kişiye belli bir elektrik tüketimi kadar tazminat ödenmektedir. Elektrik Tüketimi Yardımı, evde enerji tasarrufu yapması gereken ve faturalarını ödemek için yardıma ihtiyacı olan ailelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bakım ücreti hane halkının sayısına bağlıdır. 1-2 kişilik bir hane için 75 kWh tüketim 108 Türk Lirası, 3 kişilik bir hane için 100 kWh 144 Türk Lirası, 4 kişilik bir hane için 125 kWh 180 Türk Lirası ve 5 yada daha fazla nüfusa sahip ailelerde ise 150 kilovat saat için 216 Türk Lirasıdır.